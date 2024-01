La marque technologique mondiale OPPO vient d’annoncer que le légendaire artiste arabe Amr Diab est nommé ambassadeur d’OPPO au Moyen-Orient et en Afrique, à partir de janvier 2024.

Grâce à la collaboration avec Amr Diab, le célèbre maestro musical arabe, ce partenariat aura à associer les prouesses technologiques à la profondeur émotionnelle de la musique. Les utilisateurs d’OPPO peuvent s’attendre à une avancée révolutionnaire dans le domaine de la photographie de portrait, où chaque prise de vue représente une fusion harmonieuse d’expression artistique et d’inspiration musicale.

La technologie de pointe en matière de photographie de portrait d’OPPO a valu à la série Reno la désignation de « L’expert en portrait ».

Chi Zhou, président d’OPPO MEA, a déclaré : « Lors de la recherche d’un ambassadeur pour la marque OPPO MEA, Amr Diab était un choix évident. Pionnier et véritable visionnaire dans son domaine, Amr Diab a été à l’avant-garde de la scène depuis de nombreuses années, enveloppant son public par sa créativité, sa détermination et son charisme. Pour nous, chez OPPO, cette collaboration symbolise la fusion de l’innovation, de la passion et d’un bel avenir, engagés conjointement à créer des expériences inspirantes et élégantes pour les utilisateurs ».

Amr Diab a, pour sa part, souligné : « Je suis honoré de collaborer avec OPPO, une marque qui reflète mon engagement à briser les barrières et à rechercher l’excellence. Ensemble, nous visons à créer des expériences significatives pour les utilisateurs, associant le monde des arts à l’innovation ».

La série Reno d’OPPO est une gamme de smartphones polyvalents et utiles destinés à immortaliser les souvenirs grâce à des portraits de haut niveau d’expertise. Avec plus de 100 millions appareils vendus depuis ses débuts en 2019 et plus de 2 millions de portraits pris quotidiennement avec un appareil Reno, ces chiffres éblouissants soulignent la confiance considérable que de nombreuses personnes accordent aux capacités de leurs appareils OPPO.

La collaboration entre OPPO et Amr Diab s’étend au-delà de l’annonce, avec une série de projets visant à captiver les utilisateurs tout au long de l’année. Des événements exclusifs aux engagements numériques, le partenariat promet un mélange dynamique de la technologie avec la photographie et la musique, créant un voyage mémorable et inspirant pour les utilisateurs d’OPPO.