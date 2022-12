Samsung MENA a annoncé les vainqueurs de son tout premier tournoi Roblox Space Cup, un événement exclusif à huis clos organisé sur son terrain de jeu virtuel, Space Tycoon, et rendant hommage au championnat de football en cours. L’équipe d’Arabie Saoudite a été couronnée championne de la première Space Cup, marquant ainsi l’histoire de l’espace sportif virtuel.

L’équipe saoudienne était dirigée par le célèbre YouTuber et gamer Pika Loli, qui a battu celle du Maroc (Abdel Hadi) lors du match final, remportant ainsi 10 000 dollars de produits Samsung. Huit équipes dirigées par des influenceurs des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Arabie saoudite, du Maroc, de Turquie, d’Égypte, d’Irak et de Tunisie se sont affrontées pendant les deux jours du tournoi Roblox pour remporter le célèbre trophée.

Il convient de noter qu’en moins de 10 jours, plus de 1 500 amateurs de sport se sont inscrits pour assister au tournoi, dépassant ainsi toutes les attentes. L’événement a été diffusé en continu sur les chaînes YouTube de Samsung MENA et a enregistré plus de 220 000 vues sur les deux jours de l’événement (9 et 10 décembre).

Mohammed Al Azzawe, chef du marketing de la marque – siège régional MENA chez Samsung Electronics, a commenté : « Cet événement sportif virtuel, le premier du genre, a suscité un intérêt considérable dans toute la région. Ce résultat témoigne de nos efforts constants pour nous rapprocher de nos clients de la génération Z par le biais de plateformes interactives, tout en leur offrant une expérience exaltante. Nous poursuivrons notre marche vers l’innovation et ne ménagerons aucun effort pour donner à nos consommateurs les moyens d’agir grâce à nos expériences produits personnalisées. »

Le public de la génération Z continue de visiter Space Tycoon bien après le tournoi pour jouer aux nouveaux mini-jeux sur le thème du football lancés pour le plaisir des sportifs et des amateurs de Roblox. Depuis l’annonce du tournoi le mois dernier, plus de 475 000 joueurs se sont inscrits pour jouer aux mini-jeux sur Space Tycoon. Les visites sur Space Tycoon ont augmenté de 95 % depuis le début du tournoi, recueillant 165 millions d’impressions.

En raison de la grande popularité de Roblox et de l’étendue de la communauté des joueurs de la région MENA, la sélection de 16 finalistes parmi les 64 joueurs présélectionnés a constitué le plus grand défi. La Space Cup a été un énorme succès, recevant des réactions positives de la part des joueurs et des spectateurs de la région MENA avant, pendant et après le tournoi.