LG Electronics (LG) s’apprête à dévoiler son nouveau réfrigérateur InstaViewMC à porte à deux battants lors du CES 2023.En plus d’aider les utilisateurs à concevoir une cuisine plus élégante grâce à un réfrigérateur qui s’intègre parfaitement aux armoires, le nouveau modèle à profondeur de comptoir offre une grande capacité et une conception intégrée simple, mais élégante, avec un panneau miroir InstaView et des poignées dissimulées.

Il produit également quatre types de glaçons différents et conserve les aliments frais plus longtemps grâce aux technologies de fraîcheur avancées de LG.

Le nouveau réfrigérateur de comptoir de 25,5 pieds cubes de LG offre une grande capacité, malgré une réduction de 9 % de la profondeur par rapport à un modèle à porte à deux battants traditionnel.

Pour augmenter l’espace de rangement interne, LG a redessiné plusieurs des principaux composants du réfrigérateur, notamment en amincissant le conduit d’air froid et l’évaporateur, tout en réduisant l’épaisseur grâce à une meilleure isolation.

Le nouveau modèle apporte également une esthétique à la fois simple et sophistiquée à la cuisine grâce à la conception unique du panneau miroir InstaView et de la porte plate de LG.

Encastrée dans une porte en acier inoxydable élégant, la vitre sans bordure à revêtement miroir du panneau InstaView couvre la quasi-totalité de la porte droite du réfrigérateur.

Doté des technologies de pointe de LG, le nouveau réfrigérateur conserve la fraîcheur des ingrédients plus longtemps et aide à maintenir l’assainissement du distributeur d’eau intégré.

La technologie exclusive LinearCoolingMC de LG réduit les fluctuations de température, permettant au réfrigérateur de conserver les aliments au maximum de leur fraîcheur jusqu’à sept jours.