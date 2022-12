Nous vivons dans un monde très complexe et qui évolue rapidement.

Nous devons maintenant naviguer dans des eaux inexplorées où tout change – de la technologie aux marchés en passant par les consommateurs – et nous sommes confrontés à des défis supplémentaires liés à la pandémie et aux incertitudes de l’économie mondiale.

En tant que tels, «l’environnement» et «l’expérience» de la façon dont nous vivons sont devenus plus importants, et notre souci de créer un avenir durable s’est approfondi.

En tant que leader mondial de l’électronique grand public et des technologies de l’information et de la communication (TIC), je pense que Samsung Electronics a la responsabilité d’établir une chaîne de valeur respectueuse de l’environnement grâce à nos technologies et produits innovants, ainsi que de fournir des expériences plus précieuses et enrichissantes à chacun. et chaque consommateur.

C’est pourquoi Samsung a concentré tous ses efforts pour reconnaître l’innovation durable comme la valeur essentielle et l’élément clé de notre entreprise.

Au CES 2023 en janvier, Samsung présentera son plan pour « Apporter le calme à notre monde connecté » en soulignant nos responsabilités et notre vision pour atteindre cet objectif et partager notre cheminement ensemble pour créer un avenir durable et prospère.

SmartThings : Fournir des expériences hyper-connectées évoluées qui sont invisibles mais présentes dans nos vies

Au CES 2023, Samsung présentera une nouvelle expérience SmartThings élargie qui intègre votre écosystème domestique de manière encore plus transparente avec un système pris en charge par une sécurité renforcée.

Nous explorerons également des moyens plus simples et plus sûrs de connecter des appareils et des appareils, et comment rendre les expériences personnalisées pour chaque utilisateur encore plus précises avec l’IA.

Nous coopérons étroitement avec divers partenaires de l’industrie pour incarner l’expérience SmartThings, en créant une nouvelle voie pour offrir des expériences connectées optimales et personnalisées aux utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leur mode de vie.

Un avenir durable à l’ère hyper-connectée

Afin d’offrir de meilleures expériences de la vie quotidienne, Samsung a prêté attention à la façon dont la technologie peut résoudre les difficultés et les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. De plus, nous avons continué à identifier des moyens de contribuer à créer un avenir plus durable en développant des produits durables et équipés de technologies innovantes.

Depuis que nous avons annoncé notre nouvelle stratégie environnementale en septembre, nous avons souligné comment nous prévoyons de contribuer à surmonter la crise climatique grâce à nos technologies innovantes, notamment les semi-conducteurs ultra-basse consommation et les produits à économie d’énergie. Nous avons également annoncé notre objectif d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Économiser de l’énergie grâce à SmartThings et développer des produits innovants respectueux de l’environnement montrent comment nous défendons nos valeurs durables et avant-gardistes.

De plus, nous promouvons activement nos efforts environnementaux et sociétaux en participant à des partenariats de gestion d’entreprise durable avec d’autres parties prenantes, telles que des organisations internationales, des industries et des citoyens.

Nous avons rejoint le comité directeur de l’Asia Clean Energy Coalition (ACEC) avec de grandes entreprises mondiales et des ONG pour étendre l’approvisionnement en énergie renouvelable à ses principales bases de production en Asie.

De plus, nous avons rejoint le Semiconductor Climate Consortium (SCC) en tant que membre fondateur lors de la COP27 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue en novembre. Grâce à cette organisation, nous visons à définir et à mettre en œuvre des plans visant à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre de l’industrie des semi-conducteurs, à créer des écosystèmes respectueux de l’environnement en fixant un objectif de réduction des émissions de carbone, à développer des technologies de réduction des gaz à effet de serre et à soutenir les startups de technologies vertes.

Nous continuerons à ouvrir la voie à l’ère hyper-connectée, en permettant aux consommateurs de contribuer à créer un avenir durable en utilisant simplement les produits Samsung.

Un pas de plus pour l’humanité : le parcours durable de Samsung

Lors du développement de nouvelles technologies pour les utilisateurs, nous nous sommes toujours posé la question : « Que devons-nous faire ? » plutôt que « Que pouvons-nous faire ? » En effet, la technologie peut changer la façon dont les gens communiquent avec le monde et en font l’expérience, rendre la vie quotidienne plus enrichissante et peut agir comme moteur vers un avenir meilleur.

Au CES 2023, nous montrerons nos efforts à la pointe de l’industrie qui vont au-delà de la simple fabrication d’excellents produits avec des technologies de pointe et visent à libérer de nouvelles expériences grâce à la technologie, rendant notre vie quotidienne et le monde encore meilleurs.

Par JH Han

PDG et responsable de la division DX (Device eXperience), Samsung Electronics