L’ordinateur portable phare HUAWEI MateBook E marque sa présence sur le marché tunisien. Le premier ordinateur portable 2-en-1 ultra-mince de Huawei, doté d’un nouveau design et du tout premier écran HUAWEI OLED Real Colour FullView Display dans un ordinateur portable. Le HUAWEI MateBook E est spécialement conçu pour les consommateurs qui souhaitent rester productifs lors de leurs déplacements. Avec un design hybride polyvalent, des fonctions d’interaction intelligentes, des performances de qualité professionnelle et des capacités Super Device exceptionnelles, le HUAWEI MateBook E est un puissant outil de productivité mobile qui combine les avantages des ordinateurs portables et des tablettes.

Un ordinateur portable 2-en-1 léger, fin et minimaliste

La principale force du HUAWEI MateBook E est sa portabilité et sa flexibilité en tant qu’ordinateur portable pour ceux qui souhaitent rester productifs en déplacement ! Il est aussi fin (7,99 mm) et aussi léger (709 g). Il est doté d’un design hybride polyvalent, de fonctions d’interaction intelligentes, de performances de qualité professionnelle et de fonctions Super Device exceptionnelles. C’est un outil de productivité puissant qui combine les avantages des ordinateurs portables et des tablettes traditionnels pour aider les utilisateurs à travailler plus rapidement et plus efficacement. C’est également l’ordinateur portable 3 écrans en 1 parfait car il représente l’expérience complète d’un PC, d’une tablette et d’un smartphone en un seul appareil.

Le tout premier écran OLED FullView HUAWEI en couleurs réelles dans un ordinateur portable

Premier ordinateur portable à écran OLED de Huawei, le HUAWEI MateBook E est équipé d’un écran OLED FullView HUAWEI de 12,6 pouces à couleurs réelles.

Par rapport à l’écran LCD, un écran OLED a un taux de contraste et une fidélité plus élevés, et il prend en charge la gamme de couleurs P3, qui est la norme pour les salles de cinéma numérique. Il peut atteindre une luminosité de 600nits, ce qui permet de visualiser le contenu à l’écran même en cas de forte luminosité.

Super Device pour bureau intelligent

L’ordinateur portable étend les capacités de HUAWEI Super Device avec des fonctions innovantes de connectivité multi-appareils. Cet ordinateur portable peut se connecter sans fil avec des smartphones compatibles et avec des écrans comme le HUAWEI MateView via un câble USB-C ou sans fil, vous offrant ainsi une collaboration multi-appareils futuriste et un partage de fichiers entre appareils avec de simples gestes de glisser-déposer.

Basées sur les technologies partagées de Huawei, les fonctions de collaboration multi-écrans PC-Smartphone aident à combler le fossé entre les systèmes d’exploitation Windows et Android, permettant une collaboration inter-appareils, un partage de fichiers et un contrôle multi-écrans transparents. Dans le cadre de la collaboration multi-écrans, le smartphone peut être connecté au HUAWEI MateBook E pour former un puissant Super Device. Une fois connecté, l’ordinateur portable peut accéder aux fichiers mobiles et ouvrir jusqu’à trois fenêtres d’applications mobiles, tandis que le smartphone peut fonctionner comme le périphérique de pouce du PC, ce qui permet de distribuer des dossiers et de rendre la gestion des fichiers entre appareils plus facile que jamais.

En outre, les utilisateurs peuvent connecter l’ordinateur portable avec le HUAWEI MateView par câble ou sans fil pour disposer d’un écran supplémentaire offrant un espace de visualisation immersif. L’avantage de cette configuration en trio est qu’elle permet d’intervertir facilement les connexions filaires et sans fil, ce qui vous permet de passer facilement du mode travail au mode personnel.

Si le puissant écran contribue au succès de la tablette HUAWEI MateBook E, il est également compatible avec la 2e génération de HUAWEI M-Pencil, et est livré avec une multitude de logiciels d’annotation et de dessin. S’appuyant sur son haut degré de réactivité, le stylet permet aux utilisateurs de dessiner de belles courbes tout en offrant une expérience d’écriture plus réaliste. Le clavier magnétique intelligent HUAWEI adopte une conception intégrée ultra-légère et ne pèse pas plus de 440g. Dépassant les limites de support du clavier Bluetooth traditionnel et permettant un ajustement de l’angle entre 110 et 160 degrés, l’appareil permet de basculer librement entre trois angles de vue pour trois modes différents.

De nos jours, la vidéoconférence est devenue une norme au travail. Le HUAWEI MateBook E est équipé de quadruple microphones pour une prise de son précise jusqu’à 5 m de distance du microphone ; il adopte également l’annulation de bruit AI, l’amélioration de la voix personnelle pour réduire le bruit ambiant et améliorer la voix du locuteur actif. Cela aide les utilisateurs à communiquer plus efficacement, permettant à la personne d’être entendue avec une voix plus claire et donc une meilleure impression.

Le 2-en-1 HUAWEI MateBook E n’est pas un gadget mais un produit pratique. Équipé du processeur Intel® CoreTM de 11e génération, c’est le premier MateBook doté du système d’exploitation Windows 11 qui peut répondre à tous les besoins du travail quotidien.