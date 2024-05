Samsung Electronics, leader mondial du secteur de l’affichage, s’est assuré la première place des ventes mondiales de moniteurs OLED un an seulement après le lancement de son premier modèle OLED, le 34″ Odyssey OLED G8 (modèle G85SB), un moniteur de jeu.

Selon l’International Data Corporation (IDC), Samsung Electronics a pris la première position sur le marché mondial des moniteurs OLED en capturant 34,7 % de part de marché sur la base du chiffre d’affaires total et la première position en termes de part de marché sur la base du volume des ventes avec 28,3 % d’OLED. moniteurs vendus en 2023.1

« Le marché des moniteurs OLED est très compétitif, donc atteindre la première place nécessite une innovation et une qualité de produit sans précédent », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Cette réussite témoigne de notre volonté d’excellence et de compréhension des besoins des consommateurs, facteurs clés dans la production de moniteurs OLED exceptionnels pour les joueurs exigeants en performances du monde entier. »

Samsung a également maintenu son leadership sur le marché mondial des moniteurs de jeu pour la cinquième année consécutive, enregistrant une part de marché de 20,8 % en termes de chiffre d’affaires total. 2

Depuis son entrée sur le marché OLED, Samsung a continué à innover et à recevoir des éloges pour ses nouveaux moniteurs, notamment l’ Odyssey OLED G9 (modèle G95SC), qui a été largement salué par les experts et les critiques du monde entier.

Au CES 2024, Samsung a annoncé une expansion de sa gamme de moniteurs OLED , dévoilant trois nouveaux produits :

L’Odyssey OLED G8 (modèle G80SD), avec une résolution 4K UHD de 32″, un format d’image 16:9, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG) 3

L’Odyssey OLED G6 (modèle G60SD), avec une résolution QHD de 27″, un format d’image 16:9, un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG)

Un Odyssey OLED G9 mis à jour (modèle G95SD), avec une résolution double QHD de 49 pouces au format 32:9, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 0,03 ms (GtG) et de nouvelles fonctionnalités

Les nouvelles offres OLED ont impressionné les premiers évaluateurs et ont déjà remporté des prix. Au CES, l’événement technologique le plus puissant au monde, l’Odyssey OLED G9 a été nommé lauréat des CES® 2024 Innovation Awards . 4

Samsung continuera de diversifier sa gamme de moniteurs de jeu en introduisant de nouveaux modèles Odyssey OLED, chacun tirant parti de la technologie OLED exclusive de Samsung. Cette innovation fait suite au succès de la série Odyssey Neo avec la technologie Quantum Mini LED, ainsi que de l’Odyssey Ark, qui présentait une interface et un facteur de forme révolutionnaires.

Pour plus d’informations sur les gammes de moniteurs de pointe de Samsung, veuillez visiter www.samsung.com .

1 IDC Q4 2023 Worldwide Quarterly Gaming Tracker

2 IDC Q4 2023 Worldwide Quarterly Gaming Tracker, la classification des moniteurs de jeu est basée sur les critères IDC (plus de 144 Hz depuis le deuxième trimestre 2023, plus de 100 Hz avant cela), basée sur la valeur.

3 Gris à gris, unité de mesure du temps nécessaire à un pixel pour passer d’un niveau de gris au suivant.

4 Les CES Innovation Awards sont basés sur des documents descriptifs soumis aux juges. La Consumer Technology Association (CTA) n’a vérifié l’exactitude d’aucune soumission ou d’aucune réclamation faite et n’a pas testé l’article auquel le prix a été décerné.