Tout le monde arrive à ce moment où nous décidons de louer une voiture et nous commençons à chercher sans notre connaissance préalable de l’endroit où nous commençons. Appelons-nous un ami ou recherchons dans les sites sociaux?, et à la fin nous ne trouvons ce que nous recherchons qu’après un temps long et fatigué que nous passons dans cette recherche.

Pour cette raison, winrents, une entreprise technologique tunisienne, s’efforce de fournir un très grand nombre de voitures différentes qui sont proches de l’endroit où vous le souhaitez, car elle travaille pour fournir différents types de voitures qui répondent aux besoins des clients. Aujourd’hui, avec winrents, la location de voitures est plus facile que vous ne le pensez.

Les clients winrents reçoivent les meilleurs tarifs lorsqu’ils réservent à l’avance, en fonction de leur désir de choisir facilement et en moins d’une minute.

Les changements rapides dans le comportement des consommateurs de la région ont fourni une opportunité unique de changer le concept traditionnel de possession de voiture et de le remplacer par d’autres solutions telles que la location. Winrents travaille pour tirer parti de cette nouvelle tendance et en tirer parti et la transformer en un marché numérique pour coûter au client la peine de chercher une voiture. Les fondateurs de l’entreprise affirment que les clients aspirent d’obtenir un service distinctif et de haute qualité qui est une alternative aux solutions traditionnelles disponibles sur le marché pour profiter de la location de voiture.

L’idée autour de laquelle WinRints s’est concentrée a commencé lorsque les «fondateurs de l’entreprise» ont vu leur expérience dans le secteur automobile et technologique qu’il y avait un grand écart entre les demandes actuelles des clients avec l’accélération du rythme et les options traditionnelles limitées disponibles sur les marchés, puis ils ont commencé à travailler sur le développement de «Winrents » pour changer le concept traditionnel de location de voiture Ce qui prend un temps inutilement long.

L’objectif principal était de faire contrôler au client le processus de possession de voitures de A jusqu’à Z, en lui offrant la possibilité de réserver une voiture selon son envie. Au vu du travail que la société fait actuellement au niveau international, Winrents a été admiré dans le Golfe, le Maghreb et dans d’autres pays, et la société travaille à se développer sur de nouveaux marchés pour être la première startup tunisienne à atteindre ce succès impressionnant en un temps record.