Au cours de l’année 2019, les utilisateurs de l’application mobile nPerf ont réalisé 32 005 tests sur les réseaux cellulaires de Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange.

nPerf propose l’étude sur la qualité de l’Internet mobile reposant sur des tests en crowdsourcing en Tunisie, reflétant ainsi l’expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux des différents opérateurs. L’application mobile nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile en effectuant un test de débit, un test de navigation et un test de streaming vidéo qui permettent d’évaluer non seulement les capacités techniques de la connexion mais également l’expérience utilisateur. Elle est disponible gratuitement sur Android, iOS et Windows Phone.

*** Tunisie Télécom a fourni en 2019 les meilleures performances de l’Internet mobile en Tunisie ***

Hormis sur le débit montant, Tunisie Télécom est n°1 sur tous les indicateurs de performance. (n°1 ex-aequo sur la latence et la navigation web).

C’est aussi l’opérateur qui a le plus significativement amélioré ses performances sur l’Internet mobile en un an.

Tunisie Télécom a la vitesse de téléchargement la plus rapide du pays (27 Mb/s). ​

Orange, en seconde position, ne parvient pas à rattraper le leader notamment à cause de sa médiocre latence.

Découvrez le baromètre complet :

2020-03-24_Barometre-connexions-mobiles-nPerf-2019u