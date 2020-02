Huawei Tunisie a organisé une conférence de presse, le 27 février 2020 à Novotel pour célébrer son tout nouveau smartphone Huawei Y7p.

La marque chinoise, n’a pas hésiter encore une fois de partager ses nouvelles avec ses chers collaborateurs médiatiques, dans une ambiance décontracter et festive.

Dans ce sens, M. Ramzi Ferchichi, Directeur Marketing de la marque a profiter de l’occasion pour relever les ambiguïtés sur l’app gallery, la nouvelle plateforme officielle de Huawei qui est capable de fournir des recommandations intelligentes aux futurs utilisateurs du Y7p sur le marché tunisien ou ailleurs.

Grâce à cette nouvelle plateforme, les consommateurs peuvent rechercher, télécharger, gérer et partager des applications mobiles et ils peuvent y accéder en un seul clic. Pour bénéficier des services, il suffit de s’inscrire directement sur la plateforme en saisissant le nom d’utilisateur que vous comptez utiliser sur votre téléphone « Huawei».

Et comme Huawei tunisie nous gâtes toujours, la conférence de presse n’a pas pu finir sans les indispensables : les jeux et les cadeaux.

L’ambiance était super conviviale, un très bon repas pour les gourmands, et un défie prometteur pour Huawei.

Précommandez et profitez de nombreux cadeaux de Huawei !

La marque Huawei Mobile Tunisie offre des cadeaux et des avantages exclusifs pour ses clients lors de la période de réservation qui aura lieu du 28 Février au 05 Mars 2020 dans les points de ventes.

Pour les curieux un smart band 4e sera offert avec chaque réservation de l’Y7p, sachant que ce smartphone est ultra performant avec sa configuration de caméra triple AI de 48MP, son appareil photo ultra-large de 8MP, son écran FHD+ HUAWEI Punch FullView massif de 6,39 pouces, et une résolution de 1560 x 720.

Vous pensez que c’est tout ce que huawei Y7p vous offre ? PAS DU TOUT,

Y’en a encore le chipset Kirin 710F et EMUI 9.1 qui vous offre des performances puissantes tout en étant économe en énergie, et un stockage de 4 Go de RAM et 64 Go qui peuvent être étendus à 512 Go avec une carte micro SD séparément. Et le prix ? Un super bon plan, le Huawei Y7p est à 649 DT seulement.

Et comme Huawei la dit « Avec le 48MP del’Y7p, oublier les souvenirs flous »