La série HUAWEI nova accueillera son nouveau membre à la fin du mois de janvier – HUAWEI nova 9 – le flagship tendance et le roi de l’appareil photo doté d’un magnifique écran, de caméras polyvalentes, de la fonctionnalité supercharge, de fonctions Super Device avec EMUI 12 et de performances étonnantes pour les jeux et plus encore. C’est un excellent appareil qui est livré avec plus de fonctionnalités que les autres fabricants de smartphones réservés souvent aux modèles phares. Le Huawei Nova 9 est le nouveau smartphone phare tendance et adapté à vos besoins.

Les composantes de la nouvelle Star

Présentée à l’IFA 2016, la série HUAWEI nova a commencé avec les débuts de HUAWEI nova et HUAWEI nova plus. Il s’agissait de fantastiques smartphones qui combinaient un look époustouflant et des caméras polyvalentes. Le succès commercial des premiers appareils nova ont jeté les bases des générations d’appareils à venir, chacun faisant ses débuts avec son lot de fonctionnalités uniques et d’expériences utilisateur phénoménales.

Par exemple, le HUAWEI nova 3e a été le premier téléphone à présenter un écran à encoche, un design d’écran très populaire à l’époque. Le HUAWEI nova 5T était équipé d’une caméra AI quadruple de 48 Mpx qui permettait aux consommateurs ordinaires de prendre des photos haute définition, ultra grand-angle, macro et bokeh. Plus tard, le HUAWEI nova 7 a fait monter d’un écran la fonctionnalité selfie en ajoutant un flash circulaire à la caméra frontale. Il a également été doté de caractéristiques propres à l’appareil photo Huawei, comme le Super Night Selfie, qui permet aux consommateurs de prendre facilement de superbes photos dans des situations de faible luminosité. Au cours des derniers mois, Huawei a lancé HUAWEI nova 8i, un smartphone spectaculaire doté d’un système de quadruple caméra AI de 64 Mpx. Au fil des ans, Huawei a rassemblé un grand nombre de fans pour cette série.

La nouvelle star de la famille

Le 31 janvier, Huawei présentera le nouveau HUAWEI nova 9 en Tunisie. Les caractéristiques principales de la nouvelle star sont son design époustouflant ainsi que son système de caméra et ses nombreuses autres caractéristiques. Il sera doté d’une technologie de caméra de niveau phare, beaucoup plus puissante que tous ses prédécesseurs.

Il convient également de mentionner que le HUAWEI nova 9 est également très attrayant. Doté d’un design ultra-fin, le HUAWEI nova 9 est un exemple exemplaire de la série la plus large. Les nouveaux coloris dans lesquels il est disponible mettent également en valeur le nouveau processus de fabrication avancé, qui produit une texture sablée et rend le smartphone aussi agréable à toucher qu’à regarder.

Il sera équipé d’un système de caméra Ultra Vision 50MP qui prend en charge la puissante solution d’amélioration de la qualité d’image XD Fusion Engine, une fonctionnalité qui n’était disponible que sur les smartphones phares de Huawei. La caméra principale dispose également d’un réseau de filtres colorés RYYB, qui améliore considérablement la quantité de lumière absorbée pour de meilleures performances en basse lumière. Ce qui devrait s’avérer encore plus excitant pour les créatifs, ce sont les nouvelles fonctions de l’appareil photo telles que l’enregistrement continu avant/arrière, qui permettent une flexibilité créative encore plus grande.

La précommande du Nova 9 commencera du 31 janvier au 6 février. Huawei offrira des cadeaux incroyables pour la précommande. Restez à l’écoute pour tout savoir sur la nouvelle star.

(Vus 16 fois, 1 visites Aujourd'hui)