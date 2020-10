LG Electronics (LG) et la marque italienne de mobilier et de style de vie haut de gamme Molteni & C S.P.A ont convenu de poursuivre divers projets communs , y compris des expositions et des évènements au nom de la marque LG SIGNATURE .La collaboration offrira aux consommateurs l’occasion de découvrir le raffinement et le confort de la vie de luxe en mettant en valeur le savoir-faire de Molteni & C et le leadership technologique et en matière de conception de LG SIGNATURE.

Le téléviseur phare LG SIGNATURE OLED 8K de LG exposé au musée Molteni de Giussano , en dehors de Milan, en Italie , constitue la première collaboration et témoigne de la vision commune et de la philosophie des deux entreprises. Un second téléviseur LG SIGNATURE OLED 8K sera présenté à l’ouverture du nouveau magasin phare de Molteni&C à Paris, en France, plus tard cette année avec d’autres produits LG SIGNATURE qui seront exposés dans les magasins Molteni&C en Europe et en Amérique du Nord.

Le groupe Molteni a été fondé par Angelo Molteni en 1934 et s’est rapidement forgé une réputation de meubles de haute qualité et superbement conçus– une réputation qui n’a fait que se renforcer au fil des ans. Aujourd’hui, la marque distinguée a trouvé un nouveau public car l’attrait intemporel et l’élégance sans effort des magnifiques collections de la marque résonnent avec les millenials (génération Y) soucieux du design à travers le monde.