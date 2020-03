Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles prises suite au confinement général et de la décision d’interdiction de circulation des véhicules et des personnes, le Ministère des Affaires Sociales et en coordination avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale, a publié un communiqué destiné aux entreprises souhaitant avoir des autorisations de circulation pour leurs employés concernés par la continuité des activités. Le communiqué précise que les demandes d’autorisations doivent être déposé à travers le site web www.autorisation.gov.tn et ce à partir de lundi 30 mars 2020.

Les entreprises seront informées des suites données à leurs demandes par courriers électroniques et leurs employés concernés seront informés par envoie de message sms contenant le numéro de l’autorisation de chacun d’entre eux pour la présenter lors du contrôle sécuritaire.