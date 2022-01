Fujifilm, groupe international fondé au Japon, et Ooredoo, premier opérateur en Tunisie, s’allient pour offrir une solution numérique innovante d’impression photo aux abonnés tunisiens de l’opérateur. Il s’agit d’un service d’impression des photos sur des bornes en se connectant sur l’appli My Ooredoo.

Une solution numérique résolument orientée sur les réseaux sociaux

Via leur téléphone portable, les abonnés d’Ooredoo Tunisie peuvent sélectionner des photos et les imprimer très facilement dans trois formats de tirage différents : « vintage », « carré » ou « carte postale ».

Avec une manipulation simple et efficace, il suffit de sélectionner les photos et les formats, l’abonné finalise l’opération en payant l’impression par son crédit (selon son solde Ooredoo) sans recours à la carte bancaire ni au paiement espèce. Il reçoit immédiatement un code via SMS, qui lui permet d’imprimer les photos sélectionnées en quelques secondes sur l’une des 20 bornes installées dans les boutiques Ooredoo. L’impression aura lieu sur papier photo Fujifilm de qualité professionnelle tout en garantissant la sécurité des données du client.

Un partenariat innovant

Dans le cadre de sa stratégie de diversification des services destinés aux abonnés et en vue de centraliser l’ensemble des prestations sur l’application My Ooredoo, le premier opérateur en Tunisie lance ce service efficace pour la première fois en Tunisie.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Fujifilm et de jouer un rôle essentiel dans la transformation numérique en Tunisie. En tant qu’opérateur de télécommunications de premier plan, et alors que nous plaçons l’innovation au cœur de notre stratégie, ce partenariat correspond tout à fait à notre identité, à notre vision et à nos valeurs.», déclare Sunil Mishra, CMO d’Ooredoo.

En tant que partenaire d’Ooredoo en Tunisie, Fujifilm s’appuie sur sa forte expertise en photographie et sur sa position de leader dans le traitement de l’image.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Ooredoo en Tunisie. Grâce à notre expertise en photographie et dans le traitement de l’image, nous offrons nouvelle expérience innovante aux abonnés de l’opérateur. Nous nous espérons par cette alliance constituer une base solide pour développer de nouveaux projets conjoints dans le pays. Ce partenariat illustre également la volonté de Fujifilm de déployer de nouvelles activités et de nouvelles offres en Afrique, conçues pour répondre aux besoins et aux usages spécifiques de la région », ajoute Elliot Moreau, Head of Africa chez Fujifilm.

