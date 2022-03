À la veille du Mobile World Congress Barcelone MWC 2022, OPPO a dévoilé son rapport annuel sur le développement durable, exposant ses innovations écologiques dans l’ensemble du cycle de vie de ses produits, tout en poursuivant la mission de sa marque : » La technologie bienveillante au service de l’humanité ».

Cette année sur le marché européen, OPPO a réduit les emballages de ses smartphones de 24 % par rapport à 2019. Ainsi près de 45% des emballages ont été fabriqués à partir de fibres recyclées, et le plastique utilisé dans l’emballage de ses smartphones a été réduit de 95% depuis 2019. En effet, OPPO s’engage à mettre en œuvre les principes d’emballage durable internationalement reconnus » 3R+1D « , et s’en tient à la réduction du poids des emballages, à la réutilisation de matériaux recyclés et à l’utilisation de matériaux recyclables et biodégradables dans ses emballages.

3R+1D Principes d’emballage écologique

Pour optimiser la durabilité de ses produits, OPPO a introduit une technologie développée par ses soins, le Battery Health Engine, qui augmente la durée de vie de ses batteries qui peuvent atteindre 80% après 1 600 cycles de charge et de décharge.

En parallèle, la marque investie dans un système de recyclage des produits, qui permet de promouvoir le recyclage et la réutilisation des smartphones usagés. En Chine, plus de 1,2 million de téléphones ont été recyclés grâce à ce système à ce jour, ce qui équivaut à plus de 216 tonnes de déchets électroniques.

La gestion du cycle de vie des produits OPPO

OPPO a également travaillé avec National Geographic pour soutenir la protection des espèces en voie de disparition à travers la campagne OPPO Endangered Color et a rejoint le système d’étiquetage Eco Rating lancé par les principaux opérateurs européens de téléphonie mobile qui évaluent les performances environnementales des téléphones mobiles dans cinq domaines clés : durabilité, réparabilité, recyclabilité, efficacité climatique.

OPPO se concentre sur des domaines clés tels que l’inclusion numérique, la santé et le bien-être, et l’autonomisation des jeunes. Pendant trois années consécutives, OPPO a également lancé son projet Renovators Emerging Artists, qui offre une plateforme aux jeunes créatifs pour imaginer comment l’art et la technologie s’entrecroiseront à l’avenir.

Plus tard ce mois-ci, OPPO exposera au Mobile World Congress MWC 2022 à Barcelone sous le thème « Shape the Future ». Au cours de l’événement international, OPPO présentera ses technologies mobiles innovantes, ses dernières réalisations en matière de RA et de 5G, ainsi que ses réussites en matière de durabilité. Nous vous invitons à visiter le stand OPPO au #3M10, Hall 3, Fira Gran au MWC de Barcelone du 28 février au 3 mars. OPPO organisera également une présentation principale à 15h00, heure d’Europe centrale, le 28 février 2022. Tous les participants en personne sont invités à se rendre au stand OPPO. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, une diffusion en direct sera organisée sur la chaîne YouTube officielle d’OPPO.

