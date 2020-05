En reconnaissance de l’excellence de ses services, Samsung Tunisie a remporté le prix du «MEILLEUR SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE 2020 » au concours éponyme dans la catégorie « constructeur de smartphones ». Ce signe de distinction vient couronner plusieurs années de travail et d’engagement quotidien de l’ensemble des collaborateurs de Samsung Tunisie afin d’offrir une qualité de service optimale à ses clients.

Meilleur Service Client De l’Année : un label d’exception

Ce n’est donc pas un hasard que Samsung Tunisie réussisse haut la main tout une série de tests réalisés à travers la totalité des canaux de communication à l’instar du téléphone, des visites mystères dans les brand shops, sur les réseaux sociaux & le site web , pour informer, prendre en charge les questions et réclamations des consommateurs et mettre en compétition la quasi-totalité des acteurs d’un secteur à concurrence. Vient par la suite une étude ambitieuse par un sondage en face à face sur la satisfaction client et la qualité perçue réalisée sur un échantillon représentatif de la population sur l’ensemble des gouvernorats du pays.

Samsung Tunisie : une volonté d’excellence récompensée

Samsung Tunisie est très fière de recevoir ce prix. C’est un encouragement pour continuer à réaliser la vision de la filiale reconnue pour sa proximité avec ses clients et la valeur qu’elle apporte à chacun d’entre eux.

Cette distinction est pour toute la belle équipe de Samsung Tunisie une consécration qui vient mettre en lumière les efforts déployés au fil des années pour offrir la meilleure expérience client et les meilleurs produits et services aux clients tunisiens.