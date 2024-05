Samsung Electronics annonce le lancement de la fonctionnalité Vue Carte 3D dévoilée au CES 2024.

Disponible dans l’application SmartThings, la Vue Carte permet de recréer son intérieur en quelques minutes, d’agencer ses pièces, d’ajouter mobilier et appareils connectés[1]. Cette fonction facilite la gestion des appareils connectés de la maison en proposant une vue par étage sous forme de plans 3D et 2D. Où qu’ils soient et à tout moment, les utilisateurs peuvent contrôler et régler leurs appareils connectés plus rapidement – que ce soit l’éclairage, la température, la qualité de l’air et la consommation d’énergie.

La fonction Vue Carte permet de gérer le nombre croissant d’appareils connectés de la maison en éliminant le besoin de trouver chaque appareil indépendamment pour l’utiliser. Les utilisateurs voient l’ensemble de leur maison d’un seul coup d’œil, les nouveaux appareils étant ajoutés et mis à jour en temps réel.

Créer ses plans est un véritable jeu d’enfant ! Si vous disposez de vos plans, il vous suffit de les importer pour recréer votre maison en quelques instants. Vous ne disposez pas de plans ? 2 possibilités s’offrent à vous :

Grâce aux fonctions de traçage ultra simples, vous recréez vos plans d’étage du bout du doigt en quelques minutes.

Avec la technologie Spatial AI intégrée à Vue Carte, mesurez et cartographiez avec précision l’agencement de la maison grâce aux capteurs LiDAR[2]de vos appareils connectés Samsung – dont le Bespoke Jet Bot™.

Désormais, les utilisateurs pourront facilement comprendre comment leur lieu de vie est structuré grâce aux cartes en 3D. Vue Carte 3D profite également d’une fonctionnalité de filtrage améliorée pour permettre une surveillance et un contrôle plus efficaces des appareils. L’objectif est de proposer un service plus intelligent, personnalisé et convivial grâce aux personnages en 3D – également dévoilés au CES 2024 – d’ici la fin de l’année.

Disponibilité

Déployée initialement en Corée et aux États-Unis l’an dernier, Vue Carte est disponible en France via SmartThings sur les appareils mobiles Android et iOS[3], ainsi que sur téléviseurs[4]. Cette fonctionnalité sera disponible sur des appareils supplémentaires, tels que les réfrigérateurs Family Hub™[5], au cours du premier semestre.

« Samsung travaille sans relâche pour permettre à ses clients de contrôler leurs appareils connectés sans effort, où qu’ils soient et à tout moment, et Vue Carte en est le résultat », a déclaré Seungbeom Choi, responsable de la division Device Platform Center chez Samsung Electronics. « Nous continuerons de développer une diversité de fonctionnalités et de services pertinents afin que nos clients profitent d’une expérience optimisée de la maison intelligente et d’un quotidien facilité. »

Samsung collabore actuellement avec des entreprises de construction pour étendre Vue Carte dans le résidentiel et les bureaux professionnels. L’entreprise souhaite contribuer à la création d’environnements intelligents pour tous ses clients en ajoutant des fonctionnalités toujours plus pratiques. Celles-ci comprennent notamment une expérience utilisateur optimisée pour la gestion des écrans de bureaux, ainsi que Quick Control, qui permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux fonctionnalités clés.

[1] Tous les appareils doivent être connectés au Wi-Fi ou à un autre réseau sans fil et enregistrés avec un seul compte Samsung.

[2] Les capteurs de détection et télémétrie par la lumière (LiDAR) utilisent la lumière laser afin de détecter des objets en 3D et de représenter précisément l’environnement.

[3] Android OS 9.0 ↑ avec un minimum de 6 Go de RAM ou iOS 15↑ avec un minimum de 6 Go de RAM et une résolution de 792×828.

[4] Smart TV Samsung commercialisées après 2024 (DU 7000↑).

[5] Réfrigérateurs Family Hub™ ; certains modèles sortis après 2021. Des spécifications requises plus détaillées seront divulguées ultérieurement.