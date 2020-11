Huawei a annoncé récemment le lancement de sa dernière montre de fitness, HUAWEI WATCH FIT disponible en plusieurs couleurs à 399 TND.

Une montre intelligente qui allie la technologie avec un design élégant et attirant, ce qui en fait un très bon plan pour les amateurs du sport ainsi que les fashionistas.

Libérez votre style

La HUAWEI WATCH FIT a modifié l’idée que les accessoires ou les gadgets technologiques sont utilisés que pour faire certaines choses mineures uniquement. Cette montre connectée combine un grand écran AMOLED éblouissant de 1,64 pouce avec un rapport écran / corps de 70%. L’écran est vibrant et coloré offrant une expérience visuelle immersive. La HUAWEI WATCH FIT est livrée avec environ 130 styles de cadrans magnifiques différents pour exprimer votre individualité.

Ne pesant que 21 g, la HUAWEI WATCH FIT a une apparence légère et élégante au poignet qui complète certainement chaque tenue, de manière légère et confortable.

Une batterie qui tient la distance

Vous allez certainement utiliser votre smartwatch pour plus que simplement indiquer l’heure. Dernièrement, les smartwatches nous offrent un éventail de fonctionnalités, qui peuvent avoir un

impact sur la batterie. Inutile de vous inquiéter, la HUAWEI WATCH FIT est livrée avec une batterie qui peut durer 10 jours. Vous pouvez également le recharger rapidement grâce à la prise en charge de la technologie de charge rapide de Huawei. Une charge de cinq minutes peut soutenir la montre intelligente pendant une journée entière d’utilisation typique2, tandis qu’une demi-heure suffit pour charger la batterie à 70%.

Gardez un œil sur votre santé

La HUAWEI WATCH FIT est capable de surveiller et de suivre des données de santé précises. Par exemple, le HUAWEI WATCH FIT peut surveiller la saturation en oxygène du sang (SpO2) 3, qui est la concentration d’oxygène dans votre sang et un indicateur physiologique important pour la santé de votre système respiratoire. Vous pouvez également garder une trace de vos données de relaxation, grâce à la technologie HUAWEI TruRelaxTM qui fournit une surveillance de la pression 24/7, ce qui permet de maintenir un état d’esprit détendu à tout moment. Pendant ce temps, la technologie HUAWEI TruSleepTM 2.0 aide également à mesurer la qualité du sommeil, ce qui comprend le suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, la respiration pendant le sommeil et l’analyse de données volumineuses. Le HUAWEI TruSleep ™ 2.0 ne calcule pas simplement automatiquement la durée de votre sommeil; il peut également identifier les moments où vous vous êtes endormi et réveillé et la proportion de sommeil léger par rapport au sommeil profond et aux mouvements oculaires rapides (REM). Ces données peuvent vous aider à identifier avec précision l’un des six problèmes de sommeil typiques: insomnie, sommeil superficiel, réveils nocturnes, réveils matinaux, rêves excessifs et rythme de sommeil irrégulier.

Une nouvelle forme de fitness :

La HUAWEI WATCH FIT répond à vos besoins en matière de fitness et offre sur ce front des cours privés et des instructions professionnelles. Cette montre intelligente est livrée avec une vaste gamme de fonctionnalités de remise en forme intelligentes pour lancer un nouveau style de vie actif sans effort. L’entraîneur personnel animé n’est que l’une des fonctionnalités de remise en forme uniques du HUAWEI WATCH FIT. La smartwatch est livrée avec 12 cours de fitness animés et 44 exercices de fitness standardisés intégrés. La HUAWEI WATCH FIT prend en charge 96 modes d’entraînement. De plus, HUAWEI WATCH FIT peut détecter automatiquement un mode d’entraînement à l’aide du capteur de fréquence cardiaque et de l’algorithme de détection d’exercice. La technologie intelligente de Huawei vous donne des conseils de course en temps réel et des conseils d’entraînement pour augmenter l’efficacité de votre entraînement. Que vous soyez débutant ou professionnel, les cours de fitness ne manquent pas avec la HUAWEI WATCH FIT.

Assistance personnelle intelligente pour vos activités quotidiennes intelligentes

La HUAWEI WATCH FIT présente l’élégance classique d’une montre traditionnelle associée à la technologie actuelle d’une smartwatch. La HUAWEI WATCH FIT est dotée de fonctionnalités

Intelligentes et intrigantes qui contribuent à rendre la vie quotidienne plus pratique. Par exemple, les appels entrants et les rappels de message, l’obturateur à distance de l’appareil photo qui vous permet de prendre des photos lorsque vous n’avez pas votre téléphone sur vous. En plus du contrôle de la lecture de musique.

