Beaucoup d’entre vous choisissent de stocker les données sur vos ordinateurs, Windows ou Mac. Cependant, si c’est plus facile de stocker les données sur un ordinateur, ce n’est malheureusement pas le cas pour récupérer les fichiers supprimés ou perdus. Pour aider les utilisateurs à récupérer leurs données, de nombreuses entreprises ont mis en place des logiciels de récupération de données. Certains d’entre eux sont payants, d’autres sont gratuits. Aujourd’hui, nous allons passer en revue la version gratuite d’iBoysoft Data Recovery for Mac.

Comment utiliser le logiciel de récupération des données iBoysoft

Pour notre teste, nous allons essayé d’utiliser le produit d’iBoysoft pour récupérer les fichiers “accidentellement” supprimés d’une carte SD. Voici les étapes à suivre pour récupérer vos données perdues.

Étape 1 : Insérez votre carte SD dans un lecteur de carte et connectez le à l’ordinateur.

Étape 2 : Allez à la page du produit. Téléchargez iBoysoft Data Recovery for Mac. Une fois le téléchargement et l’installation terminés, lancez le logiciel.

Étape 3 : Tous les disques détectés doivent être listés. Sélectionnez la carte SD (dont vous devez connaître le nom) sur laquelle vous avez supprimé perdu des photos.

Étape 4 : Cliquez sur Scan pour rechercher les données supprimées sur cette carte. Attendez que les résultats du balayage s’affichent.

Si vous ne pouvez pas trouver toutes les photos supprimées, cliquez sur le bouton Scan approfondi dans le coin inférieur droit pour un scan plus complet. Attendez également les résultats de la numérisation.

Étape 5 : Cliquez sur “Path/Time/Type” dans la barre latérale gauche pour localiser vos fichiers plus facilement. Pour vous assurer qu’il s’agit bien du fichier que vous souhaitez récupérer, la fonction aperçu vous est proposée. Le logiciel invoquera le logiciel Preview pour vous aider à prévisualiser entièrement l’image.

Étape 6 : Cochez la case située devant les fichiers. Cliquez ensuite sur Récupérer pour les récupérer tous.

Pensez à enregistrer les photos récupérées sur la carte SD.

Note : Vérifiez si vous pouvez trouver tous les fichiers supprimés sur le disque ou le dossier où vous les avez enregistrés avant de quitter la page des résultats. Si elle ne parvient pas à récupérer tous les fichiers et que vous quittez déjà la page de résultats, vous devrez à nouveau scanner votre carte mémoire et cela vous coûtera du temps.

Avantages et inconvénients du logiciel de récupération de données iBoysoft

Chaque produit a ses points forts et ses points faibles, et celui-ci ne fait pas exception. Voici les avantages et les inconvénients du logiciel de récupération de données iBoysoft.

Avantages :

Que vous le remarquiez ou non, tout modèle de Mac introduit après 2018 est implémenté avec une puce appelée puce de sécurité Apple T2. iBoysoft Data Recovery for Mac est le seul logiciel de récupération de données disponible qui peut restaurer vos fichiers à partir de Macs sécurisés T2.

Si vous avez essayé d’autres programmes de récupération des données, il vous sera parfois demandé de désactiver le SIP, connu sous le nom de Protection de l’intégrité du système. Cependant, la désactivation de SIP peut mettre votre ordinateur en danger de façon inconnue. Le logiciel d’iBoysoft ne vous demandera pas de le faire.

Vous ne pouvez même pas démarrer votre Mac ? Quel que soit le scénario que vous rencontrez, par exemple, si l’ordinateur affiche un écran noir ou blanc complet ou si le Mac est bloqué par l’écran de connexion, le logiciel est capable de récupérer vos données sur un Mac non démarrable.

Il offre la possibilité de sauvegarder et de charger des sessions. Si vous devez abandonner le processus de numérisation ou quitter le programme pendant la numérisation, le logiciel vous offre la possibilité de sauvegarder les résultats numérisés. En utilisant la fonction Sauvegarder les sessions, vous pouvez sauvegarder les résultats de l’analyse pour les récupérer ultérieurement. C’est vraiment pratique et convivial, non ?

Ce logiciel est totalement polyvalent, la version gratuite peut fonctionner correctement avec la plupart des systèmes de fichiers, y compris HFSX, HFS, HFS+, exFAT et FAT32. Il est également compatible avec plusieurs périphériques de stockage, la carte SD, le disque dur externe, le lecteur de disque USB, etc.

Vous n’avez pas non plus à vous soucier de la version du Mac OS puisque le logiciel de récupération de données iBoysoft prend en charge plusieurs systèmes d’exploitation, allant de MacOS 10.15 à 10.7.

Contre :

L’édition gratuite ne peut récupérer que jusqu’à 1 Go de données. Si vous avez plus de fichiers à restaurer, une édition professionnelle serait un meilleur choix.

Pour les fichiers au format APFS ou au format crypté APFS, l’édition gratuite ne prend pas en charge la récupération de fichiers. Si vous avez des fichiers avec ces deux formats, là encore, l’édition professionnelle peut résoudre votre problème.

Il n’existe pas encore de salon de discussion en direct, mais vous pouvez contacter l’équipe d’iBoysoft par courrier électronique.

Verdict

Bien que la version gratuite d’iBoysoft Data Recovery for Mac ne soit pas capable de récupérer des données de plus de 1 Go avec des systèmes de fichiers APFS ou cryptés APFS, dans l’ensemble, c’est un excellent logiciel de récupération de données. Il est facile à utiliser, hautement compatible et sans danger pour la sécurité de votre ordinateur. Plus important encore, c’est le seul logiciel qui peut prendre en charge la récupération des données sur les Mac équipés de T2.