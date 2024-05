La société Tunisienne d’Automobiles, STA, représentant officiel de la marque chinoise Chery est ravie de vous annoncer le début de commercialisation de sa nouvelle Chery Arrizo 5.

La nouvelle voiture est positionnée comme une « berline sportive » et a été entièrement améliorée en termes de style, de puissance et de configuration. Elle est proposée à un tarif compétitif de 63.490 DT en finition Comfort et de 71.490 DT en finition Luxury.

En termes d’apparence, la nouvelle Arrizo5 a été créée par l’équipe de design stylistique européenne de Chery et adopte un nouveau langage de design, équipée d’une nouvelle calandre avant sportive en forme de harpe, associée à une zone de feux de brouillard à allure sportive, ainsi que des phares à guide lumineux blanc projeté et des feux de position en forme de L. Ce qui offre une sensation de mode et de sportivité assez bonne dans l’ensemble.

En même temps, bien que la nouvelle berline adopte une forme de coupé pour créer une sensation sportive, elle ne sacrifie pas le confort et l’espace qu’une voiture familiale devrait avoir.

En termes de taille, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle Arrizo 5 sont respectivement de 4572 × 1825 × 1482 mm. Son empattement est de 2670 mm, ce qui dépasse de nombreux concurrents dans la même catégorie et satisfait certainement tous les besoins familiaux.

En ce qui concerne l’intérieur, la nouvelle Arrizo 5 est équipée d’un tout nouvel écran de contrôle central de 8 pouces, d’un volant à trois branches méplat, de bouches d’aération de type traversant, etc., créant ainsi une bonne atmosphère à l’intérieur de la voiture. En même temps, l’écran de contrôle central propose également plusieurs fonctions telles que le mapping mobile/la musique, la lecture de vidéos, etc.

L’arrizo 5 est également équipée de la fonction de régulateur de vitesse, permettant ainsi à la berline d’avoir de bonnes performances en termes de commodité.

En termes de configuration, la nouvelle Arrizo 5 est équipée d’un système de surveillance de pression des pneus direct TPMS, d’un système de stabilité électronique ESP, de radar et caméra de recul, etc.

Côté robustesse, elle adopte une structure de cage intégrée et six pièces d’acier à haute résistance ultra-formé à chaud dans les parties clés, offrant aux utilisateurs une excellente sécurité. De plus, la berline propose également un toit ouvrant électrique pour la version Luxury.

En termes de puissance, la nouvelle Arrizo 5 est équipée du nouveau moteur à cycle Miller haute efficacité de 1,5 L de Chery, qui délivre une puissance maximale de 115 ch / 85 kW et un couple maximal de 141 N·m.

Grâce à l’utilisation du cycle Miller, de l’injection double admission et d’autres technologies, la consommation de carburant par 100 kilomètres est aussi basse que 6,4 L, l’efficacité thermique maximale du moteur atteint 40 % et son poids est amélioré de 30 %.

En même temps, la nouvelle Arrizo 5 est proposée avec une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports pour la finition Comfort ou une boîte de vitesses CVT simulée à 7 rapports pour la finition Luxury, ce qui améliore l’accélération au démarrage du véhicule de 10 % et réduit la consommation de carburant de 8 %, se traduisant par une accélération plus rapide et une consommation de carburant plus faible.

De plus, la nouvelle berline est construite sur la plate-forme Chery M1X, intégrant la technologie de Jaguar-Land Rover, et selon les responsables, le châssis a été réglé de manière professionnelle et précise pour plus de sportivité.

Existant depuis sept ans, l’Arrizo 5 a été le premier modèle à incarner la stratégie de transformation stratégique de rajeunissement de Chery. Il a toujours adhéré à l’esprit allemand de « science et technologie » et à la pensée « d’ingénieur » pour construire des voitures, et est devenu une référence pour les berlines familiales des marques chinoises les plus vendues dans le monde entier.

En même temps, l’Arrizo 5 est le premier modèle d’une marque chinoise osant être construit en utilisant des ressources et des normes mondiales. Récemment, il a remporté le prix de J.D. Power « 2023 China New Car Quality Award ». Il occupe la première place parmi les voitures compactes, remportant ainsi le plus grand honneur parmi les voitures de marque chinoise qui offre la meilleure qualité. De plus, il s’est classé troisième parmi les modèles de berlines de marque chinoise les plus précieux au classement de J.D. Power « 2023 China Auto Value Retention Rate List ».