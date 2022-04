Cela fait plus d’un an que The Dot, premier hub d’innovation digitale en Tunisie a ouvert ses portes aux entrepreneurs et acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Une année riche en actualités, événements, réussites et networking où plus de 3 000 passages ont eu lieu pour des lancements de produits et services, conférences, workshops et rencontres.

En effet, The Dot fédère l’écosystème entrepreneurial et accueille en son sein : startups, VCs, structures d’appuis et d’accompagnement, universités et clubs d’étudiants etc.. ainsi que le centre de transformation digitale de la GIZ et ses différents Hubs : Industrie 4.0, Hub IA, Public Innovation Lab et le GSMA solution Lab.

Parmi les programmes proposés par The Dot nous retrouvons Dot Camp, un programme d’accompagnement d’entreprises et startups innovantes.

Ce programme réside en plusieurs points :

Hébergement gratuit pendant une année dans un bâtiment équipé : bureaux en open space, salles de réunions, connexion internet haut débit, espaces événementiels;

Un Executives In Residence Program : avec des rencontres régulières avec des cadres d’entreprises et des entrepreneurs;

Un accompagnement par des experts : juridiques, financiers, marketing et communication, Sales & Growth, levée de fond;

Un accès gratuit à des community services : contrathèque, services de coursier pour démarches administratives…;

Une immersion dans un lieu d’échange et de connection continue et un accès privilégié à l’environnement économique Tunisien;

Aujourd’hui The DOT démarre son deuxième cycle d’accompagnement et lance dans ce cadre, un appel à candidatures pour le recrutement de sa deuxième cohorte de Dot Camp.

Sont concernées :

Les startuppeurs travaillant à plein temps sur leurs projets. Les startups légalement créées. Les startups en phase de financement pre-seed et seed. Les startups ayant un MVP fonctionnel et quelques indicateurs à présenter. Les startups situées en Tunisie (un des fondateurs doit l’être). Les startups à la recherche d’accompagnement et de conseils. Les startups prêtes à contribuer à une communauté dynamique.

