ESET, 1er éditeur européen en solutions de cybersécurité, s’est vu décerner des médailles d’or et de bronze dans le rapport de synthèse 2019 d’AV-Comparatives. L’organisation de test indépendante exploite l’une des plus grandes collections d’échantillons au monde pour créer un environnement représentatif et procéder à des tests extrêmement précis. Dans son rapport de synthèse 2019, elle évalue les antivirus grand public testés au cours de l’année et met en avant les produits les mieux notés.

Pour cela, AV-Comparatives a passé au banc d’essai les produits Windows pour particuliers de 16 fournisseurs différents. ESET a enregistré d’excellents résultats en obtenant des récompenses dans trois catégories : Performances globales (Faible impact sur le système), Évaluation améliorée en situation réelle (Protection avancée contre les menaces) et Test des faux positifs.

Performances globales (Faible impact sur le système)

ESET a reçu une médaille d’or dans la catégorie Faible impact sur le système, qui étudie l’impact de chaque produit sur la vitesse et les performances du système. L’éditeur s’est toujours bien classé dans cette catégorie, en décrochant notamment un prix Argent en 2018.

Évaluation améliorée en situation réelle (Protection avancée contre les menaces)

ESET a remporté une médaille d’or dans la catégorie Protection avancée contre les menaces, qui a été inaugurée en 2019. Ce test évalue la capacité d’un programme à se protéger contre des attaques avancées, ciblées et sans fichier. ESET a tiré son épingle du jeu en étant l’un des deux seuls fournisseurs à bloquer les 15 attaques ciblées lors du processus de test.

Test des faux positifs

ESET a été récompensé par une médaille de bronze dans la catégorie Test des faux positifs. Comme l’indique le rapport, les faux positifs peuvent causer autant de problèmes qu’une véritable infection et il est donc capital que les antivirus les évitent. AV-Comparatives a effectué de nombreux tests de faux positifs dans le cadre des Tests de protection contre les malwares et de l’Évaluation améliorée en situation réelle.

Commentant ces résultats, Jiří Kropáč, responsable des laboratoires de détection des menaces chez ESET, a déclaré : « La reconnaissance d’ESET par AV-Comparatives témoigne de notre dévouement envers nos clients et de notre promesse de toujours offrir les meilleures solutions de sécurité informatique. Il est extrêmement important pour nous de veiller à ce que les consommateurs bénéficient d’une protection de pointe contre les dernières menaces. Nous sommes honorés de recevoir ces prix et d’être reconnus comme un acteur majeur contribuant à rendre la technologie plus sûre pour tous. »

Pour plus d’informations, consultez le rapport de synthèse 2019 d’AV-Comparatives.