Selon des chercheurs de Trend Micro présents à Black Hat Asia, des malfaiteurs ont infecté des millions d’appareils Android dans le monde avec des microprogrammes malveillants avant même qu’ils ne sortent de l’usine, écrit The Register. Il s’agit principalement d’appareils mobiles Android bon marché, mais aussi de smartwatches, de téléviseurs et d’autres objets.

La fabrication de ces gadgets est confiée à un fabricant d’équipement génériques. Cette externalisation permet à un acteur d’infecter les produits avec un code malveillant, ont expliqué les chercheurs.

L’objectif du logiciel malveillant est de voler des informations ou de gagner de l’argent à partir des informations collectées. Les logiciels malveillants transforment les appareils en proxies qui sont utilisés pour voler et vendre des SMS, prendre le contrôle des médias sociaux et des comptes de messagerie en ligne, et servir d’opportunités de monétisation par le biais de publicités et de fraudes au clic.