En tant que smartwatch rafraîchissante et facile à utiliser, la smartwatch s’appuie sur l’héritage de la série HUAWEI WATCH GT en offrant une autonomie de batterie de deux semaines, des programmes sportifs basés sur des fondements scientifiques et un suivi du sommeil. Elle se démarque également par un design léger et très attrayant avec une myriade de fonctions intelligentes qui rendent les interactions quotidiennes plus enrichissantes. Voici comment tirer le meilleur parti de votre HUAWEI WATCH GT 3 SE.

Longue durée de vie de la batterie pour vos séances d’entraînement

L’autonomie de la batterie est essentielle pour toute smartwatch, que vous soyez un guerrier de l’entraînement, un amateur d’activités de plein air ou que vous dépendiez des fonctions de suivi de la santé. La HUAWEI WATCH GT 3 SE est dotée d’une batterie de grande capacité de 451 mAh et d’un algorithme intelligent d’économie d’énergie qui permet de la porter pendant deux semaines sans interruption. La HUAWEI WATCH GT 3 SE prend en charge la recharge sans fil.

Des entraînements basés sur la science et un suivi précis

La HUAWEI WATCH GT 3 SE offre d’excellentes performances dans un petit boîtier. De plus, la HUAWEI WATCH GT 3 SE intègre une puce de positionnement GNSS haute précision à cinq systèmes, ce qui lui confère d’excellentes performances anti-interférences. Au niveau sportif, le plan de course intelligent, plus de 100+ modes sportifs avec 18 modes sportifs professionnels, et l’algorithme TruSport™ développé par Huawei vous fournissent des évaluations et des suggestions sportives professionnelles pour vous aider à mieux comprendre les effets du sport. Vous pouvez également créer des plans d’entraînement personnalisés en fonction de vos objectifs et de votre régime de remise en forme.

Un meilleur suivi du sommeil avec HUAWEI TruSleep™ 3.0

La technologie TruSleep™ 3.0 nouvelle et améliorée du HUAWEI WATCH GT 3 SE suit le sommeil avec une précision remarquable, notamment par la détection des mouvements oculaires rapides (REM) et des mouvements oculaires non rapides (NREM), le suivi des cycles de sommeil et le calcul des pourcentages des stades de sommeil. Il est ainsi facile d’évaluer la qualité de votre sommeil et de bénéficier d’une vaste gamme de suggestions basées sur des données. L’application Huawei Health peut même surveiller les ronflements et les conversations pendant le sommeil à l’aide du microphone de votre téléphone, pour un suivi du sommeil vraiment complet. Plus important encore, la HUAWEI WATCH GT 3 SE pourrait offrir une expérience de port sans contrainte, cruciale pour le confort de l’utilisateur pendant le suivi du sommeil.

Un mélange parfait d’ergonomie et de modernité

La HUAWEI WATCH GT 3 SE présente un design ouvert, apportant légèreté et esthétique extérieure aux explorateurs urbains. En quête de confort, la HUAWEI WATCH GT 3 SE affiche un design ultra-mince, avec seulement 11 mm d’épaisseur sur l’ensemble du corps de la montre. L’écran Corning Gorilla Glass de 1,43 pouce de la montre se trouve au sommet d’un corps creux de 35,6 g, et le boîtier est fabriqué en polymère renforcé durable pour un ajustement confortable sans effort. Avec son apparence étonnante et son cœur durable, la WATCH GT 3 SE est la montre parfaite pour les entraînements quotidiens, les occasions spéciales et les excursions.

De plus, la HUAWEI WATCH GT 3 SE est disponible en deux couleurs audacieuses : Graphite Black et Wildness Green, et offre de nombreux cadrans de montre, y compris des cadrans Style qui s’adaptent aux tenues et des cadrans Portrait qui mettent vos photos préférées en avant et au centre. Il existe littéralement des milliers de thèmes étonnants parmi lesquels choisir.

Restez connecté grâce à des fonctions intelligentes

La HUAWEI WATCH GT 3 SE est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec d’autres appareils Android et iOS. Elle vous permet de répondre aux appels Bluetooth où que vous soyez et quoi que vous fassiez, que vous soyez au bureau, à la salle de sport ou dans votre voiture. Vous pouvez même envoyer des réponses rapides à des messages directement depuis votre poignet. Enfin, Celia, l’assistante vocale intelligente, est toujours à votre disposition.

Conclusion

La HUAWEI WATCH GT 3 SE est une montre intelligente puissante qui vous offre les performances dont vous avez besoin, et bien plus encore, dans un emballage élégant. N’hésitez pas à vous offrir cette puissante montre d’entrée de gamme.