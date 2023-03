Dans son communiqué, TikTok annonce de nouvelles fonctions destinées aux adolescents et aux familles.

« Nous pensons que les expériences numériques devraient apporter de la joie et jouer un rôle positif dans la façon dont les gens s’expriment, découvrent des idées et se connectent. Nous améliorons notre outil de temps d’écran avec plus d’options personnalisées, introduisons de nouveaux paramètres par défaut pour les comptes pour adolescents et étendons le jumelage familial avec plus de contrôle parental. Dans les semaines à venir, chaque compte appartenant à un utilisateur de moins de 18 ans se verra automatiquement fixer une limite de temps d’écran quotidien de 60 minutes. Bien qu’il n’y ait pas de position approuvée collectivement sur la « bonne » quantité de temps d’écran ou même l’impact du temps d’écran plus largement, nous avons consulté la recherche universitaire actuelle et les experts du Digital Wellness Lab du Boston Children’s Hospital pour choisir cette limite… »

Benoit Grunemwald – Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit : « L’addiction aux réseaux sociaux représente un enjeu majeur pour notre société. L’un des plus consulté, Tiktok, annonce qu’ils renforcent les moyens, pour les parents et les adolescents, de maitriser leur temps sur la plateforme. Ces garde-fous numériques sont importants, ils permettent de sortir du tunnel créé par les plate-forme. Il reste faut accompagner les mesures techniques de campagnes de sensibilisation, afin que les autres gestes d’hygiène informatique soient diffusés et adoptés. »