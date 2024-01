ESET, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité, est fier d’annoncer d’avoir remporté un SC Award 2023 dans la catégorie « Excellence Award pour le meilleur service client ». Le programme SC Awards est le programme le plus prestigieux et le plus compétitif du monde de la cybersécurité, reconnaissant les solutions, les organisations et les personnes qui stimulent l’innovation et le succès en matière de sécurité de l’information. Ce prix récompense ESET pour avoir fourni le meilleur support client et les meilleurs services de sa catégorie et dépassé les attentes afin de garantir que les organisations soient protégées contre les menaces cyber.

« Les SC Awards sont reconnus dans le monde entier par la communauté de la cybersécurité, et nous sommes honorés de remporter le prix du meilleur service client cette année », a déclaré Gregory EZRATI, Directeur des services et support chez ESET France et Afrique francophone. « Ce prix témoigne à la fois de la transformation déjà en cours et de l’investissement continu dans notre organisation de service à la clientèle, qui s’est développée avec l’objectif de fournir un support client de proximité et hautement personnalisé sur tous les fuseaux horaires, canaux et langues. Il est de notre devoir d’offrir la tranquillité d’esprit à nos clients et ce prix témoigne de l’engagement et du travail exceptionnel réalisés par nos équipes, à la fois localement mais aussi dans le monde entier. » « Les lauréats des SC Awards de cette année ont reflété l’évolution de notre industrie », a déclaré Tom Spring, directeur éditorial de SC Media chez CyberRisk Alliance. « Les gagnants ont fait preuve d’une agilité étonnante et ont apporté des solutions innovantes pour aider leurs clients à garder une longueur d’avance sur des cyber criminels de plus en plus sophistiqués et des menaces émergentes. Les stratégies et technologies innovantes démontrées par tous nos participants au SC Award ont véritablement résumé l’innovation remarquable au sein de l’industrie de la cybersécurité cette année. »

Le support mondial d’ESET a continué de chercher de nouvelles façons de se différencier et d’élargir ses offres en réponse à un paysage de menaces de plus en plus complexe et d’aider les clients à adopter des postures de cybersécurité robustes. L’entreprise a été reconnue sur la base d’une gamme de services, notamment :

Engagement envers un support client local et facilement accessible quand et où les clients en ont besoin. La société compte 162 partenaires dans le monde qui aident à fournir un service client dans les fuseaux horaires et les langues requises. Par exemple, en France, les clients ont accès au service technique et client de 07h00 à 23h00 , du lundi au vendredi et de 09h00 à 18h00 le samedi. Celui-ci est assuré en français.

« Le marché de la cybersécurité continue de mûrir – avec des entreprises à la recherche de solutions de cybersécurité de niveau entreprise soutenues par des services managés performants », a déclaré Benoit GRUNEMWALD, Directeur des affaires publiques chez ESET France et Afrique francophone. « Notre engagement est de fournir le meilleur support de sa catégorie. Ceci distingue ESET dans un paysage extrêmement concurrentiel. Avec ESET PROTECT MDR, les entreprises peuvent tirer pleinement parti de la détection et de la réponse étendues (XDR) sans avoir à constituer une équipe interne d’experts en sécurité ou à ajouter des ressources supplémentaires à leur équipe existante. Cela offre une supervision avancée, telles que le triage et l’enquête, l’analyse de fichiers, la réponse aux incidents, l’analyse criminalistique numérique, la surveillance des menaces et même la chasse proactive périodique aux menaces, soutenues par l’expertise et les équipes de support d’ESET.

Maintenant dans sa 26e année, les SC Awards 2023 sont très convoités et attirent un record continu de candidatures chaque année. Les prix d’excellence comprenaient 15 catégories et ont ouvert la participation aux startups, aux investisseurs et aux partenaires financiers de la cybersécurité. Des centaines de candidatures pour les prix d’excellence ont été jugées par un panel de chefs de file indépendants de l’industrie dans des secteurs tels que les soins de santé, les services financiers, la fabrication, le conseil et l’éducation. Les gagnants sont présentés sur le site Web de SC Media, avec une semaine de couverture éditoriale qui célèbre les technologies et solutions innovantes qui soutiennent les efforts continus de la communauté de la cybersécurité.

Voir les récompenses ESET et la liste complète des gagnants ici.