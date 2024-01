Tous les rédacteurs à différents niveaux ont besoin de réécrivains d’articles artificiellement intelligents. Que ce soit pour éviter le plagiat, améliorer la qualité d’un contenu original ou même créer un nouveau texte à partir de contenus existants, il est toujours préférable d’avoir un outil d’IA à portée de main pour effectuer la tâche.

Les raisons sont simples. Les humains n’ont tout simplement pas la capacité de réécrire des textes complexes sans utiliser un thésaurus. De plus, paraphraser un contenu long peut être très stressant et la plupart des gens deviennent moins efficaces en cours de route.

Cependant, avec un logiciel ayant accès à une grande base de données de thesaurus et à un modèle linguistique entraîné, vous pouvez obtenir des résultats de qualité supérieure en seulement une fraction du temps que vous auriez passé.

Malgré la popularité des réécrivains d’articles IA, il y a encore un débat sur lequel est le meilleur. Au cœur de ce concours se trouvent des outils tels que HIX.AI, ChatGPT et QuillBot. Ici, nous nous concentrerons sur les réécrivains d’articles HIX et QuillBot, tout en montrant lequel des deux est le meilleur outil d’IA.

Comment fonctionnent les réécrivains IA ?

Les réécrivains IA sont parfaits pour les professionnels du référencement, les étudiants et les chefs d’entreprise qui ont besoin de remanier du contenu. Ces outils sont alimentés par des modèles linguistiques de grande envergure basés sur l’apprentissage automatique, qui peuvent interpréter des informations complexes et fournir des résultats sous une forme naturelle et lisible par l’homme.

Les outils d’IA avancés sont conçus pour comprendre un texte de longue taille, puis le modifier en reconstruisant des phrases et en remplaçant certains mots-clés par des synonymes. Certains réécrivains IA intègrent également des vérificateurs de plagiat à leur fonction, ce qui leur permet de fournir un contenu unique et original.

Réécrivain d’articles HIX

Le réécrivain d’articles HIX est un outil de réécriture d’articles gratuit développé par HIX.AI pour permettre aux utilisateurs de tourner et de remanier le contenu. L’outil est alimenté par GPT-3.5 et GPT-4, probablement deux des modèles linguistiques de grande envergure les plus avancés au monde. Avec HIX.AI, vous pouvez réécrire des billets de blog, des articles académiques, des publications sur les réseaux sociaux et même des contenus de sites Web.

Bien que vous puissiez réécrire des paragraphes avec HIX.AI gratuitement, vous serez d’ordinaire limité à 3 500 mots. Cependant, vous pouvez vous abonner aux plans d’abonnement payants qui commencent à 19,99 $ par mois.

Pour plus de mots et l’accès à GPT-4, le plan Pro coûte 39,99 $, tandis que le plan Ultimate est proposé à 129,99 $ par mois. En plus du Réécrivain d’articles, cet abonnement donnera également accès à 120 autres outils de rédaction de HIX.

Avantages

Extension Chrome tout-en-un qui permet aux utilisateurs d’accéder à l’outil dans leur navigateur.

Fonctionnalités complètes de vérification de la grammaire et du plagiat garantissant des résultats de haute qualité.

Plan gratuit pour jusqu’à 3 500 mots en plus de plans payants abordables

HIX fonctionne avec GPT-4, ce qui lui permet de traiter des documents et des URL

L’outil a une interface simple qui donne un excellent rendu.

Le réécrivain d’articles HIX fournit du contenu paraphrasé dans plus de 30 langues

Inconvénients

La sortie de HIX.AI peut parfois être lente, surtout pour de longs articles

L’outil n’a pas d’application mobile comme ChatGPT

Les utilisateurs peuvent toujours signaler des cas de plagiat et des erreurs grammaticales.

QuillBot

QuillBot est l’un des outils IA les plus populaires conçus spécifiquement pour la réécriture et l’édition d’articles. L’outil a été lancé en 2017, avant HIX.AI et ChatGPT, mais fonctionne sur le modèle plus ancien GPT-3. QuillBot offre une suite de réécriture complète comprenant un vérificateur de plagiat et un correcteur de grammaire.

Avec jusqu’à neuf modes de réécriture de l’outil, les rédacteurs peuvent choisir de simplement changer de synonymes, d’étendre ou de compresser des phrases ou de rendre le contenu plus académique. QuillBot dispose également de l’une des meilleures capacités d’intégration avec des extensions pour le navigateur Chrome, MS Word et des outils MacOS. Vous pouvez profiter de certains mots gratuitement sur QuillBot, mais le Premium offre des services plus complets à 9,99 $ par mois.

Avantages

QuillBot a un plan gratuit et des plans payants très abordables basés sur l’abonnement.

L’outil dispose d’un vérificateur de grammaire et de plagiat pour des résultats précis et originaux

Il existe jusqu’à neuf modes de réécriture pour différents besoins en réécriture

QuillBot paraphrase dans plus de 20 langues différentes

L’outil peut être intégré à MS Word, Google Chrome et MacOS

Inconvénients

L’outil peut devenir répétitif avec des articles plus longs

Il existe des limites de caractères même sur les plans payants

De nombreuses fois, le résultat n’est pas précis et peut encore contenir du plagiat

Caractéristiques du meilleur outil de réécriture IA

Maintenant que vous avez une idée du fonctionnement de HIX et QuillBot, il est important que vous compreniez également les critères pour déterminer lequel est le meilleur. Voici quelques-uns des critères que les utilisateurs considèrent avant de choisir l’un ou l’autre outil comme la meilleure plateforme de réécriture IA.

Avant de commencer, vous pouvez également comparer ce que ces deux outils offrent avec d’autres meilleurs outils de reformulation sur cette page.

Vérificateur intégré de grammaire et de plagiat

Les meilleurs réécrivains IA possèdent des vérificateurs de plagiat et de grammaire qui garantissent une originalité à 100 % et aident à éviter les erreurs de grammaire ou de ponctuation. Alors que le vérificateur de plagiat de QuillBot est indépendant de l’outil de paraphrase, il est intégré dans le réécrivain HIX. De cette manière, HIX garantit une sortie de plagiat plus rapide.

Capacités d’intégration

HIX.AI ne peut actuellement être intégré que dans Google Chrome. QuillBot, en revanche, peut être intégré à l’ensemble de l’écosystème macOS, à Microsoft Word, à Google Docs et à Google Chrome. En substance, vous pouvez utiliser QuillBot en déplacement et de plus de façons que le réécrivain d’articles de HIX.AI.

Polyvalence de la réécriture de contenu

Les réécrivains d’articles sont appréciés par différentes personnes, allant des universitaires aux experts en référencement et aux écrivains créatifs. Il est donc important que tout outil AI ait la capacité de réécrire différents types de contenu de manière transparente. À la fois HIX.AI et QuillBot sont des outils polyvalents, répondant à un large éventail d’utilisateurs potentiels.

Tonalité et style personnalisables

En plus de la polyvalence, les utilisateurs aiment avoir un contrôle créatif sur la tonalité et le style de la sortie finale. QuillBot propose neuf modes tonals, dont formel, académique, créatif et simple. Quant à HIX.AI, il y a également neuf options de ton de voix, mais une fonctionnalité supplémentaire pour déterminer le public cible et le niveau de paraphrase.

Modèle linguistique

Les deux outils sont alimentés par le modèle linguistique GPT. Mais tandis que QuillBot utilise le plus ancien GPT-3, le réécrivain d’articles HIX est alimenté par GPT-3.5 et GPT-4. Ces derniers modèles sont mieux formés et peuvent accéder à des URL et des documents. Dans certains cas, ils peuvent également traiter des images.

Conclusion : Quel est le meilleur réécrivain IA ?

Déterminer lequel de QuillBot et HIX.AI est le meilleur réécrivain IA dépend de vos besoins spécifiques. Les deux outils font un excellent travail de paraphrase d’articles et répondent à plusieurs autres exigences en matière de génération de contenu.

Cependant, ils attirent différents types de personnes. Si vous êtes très axé sur l’intégration, alors QuillBot est une évidence. Mais si vous désirez le dernier modèle linguistique, plus de polyvalence et un vérificateur de plagiat intégré, alors vous devriez envisager d’opter pour le réécrivain d’articles HIX.