LG Electronics (LG) a présenté ses dernières solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) à AHR Expo 2023, le plus grand événement de CVC des États-Unis, qui s’est déroulé à Atlanta du 6 au 8 février 2023.

Sur le stand des solutions CVC, LG a présenté un certain nombre de nouvelles solutions pour 2023, notamment des systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF), des pompes à chaleur à haut rendement énergétique, des solutions de qualité de l’air intérieur et des produits flexibles d’automatisation et de connectivité des bâtiments.

L’un des points forts du stand HVAC est le LG Multi V™ i, une solution de refroidissement et de chauffage VRF entièrement électrique équipée du moteur AI de l’entreprise. Le dernier Multi V bénéficie également d’une architecture informatique Edge, d’un fonctionnement intelligent basé sur les conditions météorologiques en temps réel et d’une possibilité de mise à niveau à distance du logiciel et du micrologiciel.

Le système VRF de nouvelle génération, le Multi V i dispose d’un circuit de réfrigérant unique qui permet de connecter plusieurs unités intérieures à une seule unité extérieure. De plus, il offre des options qui permettent de maximiser l’efficacité énergétique et de minimiser les coûts d’exploitation, et convient à une large gamme d’applications commerciales. Offrant aux ingénieurs et aux propriétaires de bâtiments une flexibilité exceptionnelle en termes de performances et de conception, le Multi V i est disponible dans des capacités de 6 à 44 tonnes et peut être utilisé dans des configurations modulaires à cadre simple ou double.

Le refroidisseur à pompe à chaleur Inverter Scroll de LG élève le niveau des solutions dans la catégorie des refroidisseurs à air. Le LG Inverter Scroll Heat Pump Chiller est conçu pour le refroidissement et le chauffage. Avec une valeur de charge partielle intégrée (IPLV) impressionnante de 19,46 ; le refroidisseur de LG peut être utilisé dans de nombreux secteurs pour de nombreux types de scénarios d’utilisation, fournissant une solution mécanique fiable pour les applications de grande et de petite capacité. Les performances et la polyvalence du refroidisseur à pompe à chaleur Inverter Scroll peuvent être attribuées à plusieurs composants clés, notamment la technologie d’inverseur de LG, qui permet une réponse précise et efficace à la demande de la charge et un chauffage à basse température et à haut rendement à la pointe de l’industrie. De plus, une conception modulaire permet aux ingénieurs système d’installer le refroidisseur en utilisant une configuration à deux ou quatre tuyaux pour fournir une fonctionnalité de refroidissement et de chauffage simultanés sans sacrifier l’efficacité ou la performance.

Lauréat du prix de l’innovation AHR Expo 2022 dans la catégorie ventilation, le système DOAS (Dedicated Outdoor Air System) de LG est un système de ventilation commerciale qui assure également une déshumidification, un refroidissement et un chauffage efficaces. Capable de contrôler la température et l’humidité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une installation, le DOAS est équipé d’un double système de récupération de chaleur qui minimise les pertes d’énergie. Parallèlement, la solution de pompe à chaleur air-eau (AWHP) Therma V™ de LG fournit un chauffage, un refroidissement et une alimentation en eau chaude efficaces et fiables, et constitue un excellent remplacement d’une chaudière à gaz à usage domestique.

Grâce à la plateforme de maison intelligente de l’entreprise, l’appli LG ThinQ™, les clients peuvent contrôler et surveiller à distance leurs solutions résidentielles CVC LG et les appareils électroménagers LG. Et grâce au LG ThinQ Smart Diagnosis, ils peuvent maintenir les performances de leurs produits LG et s’adresser directement aux experts des systèmes LG en cas de besoin.