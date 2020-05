Le nouveau HUAWEI nova 7i est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui 18 mai et jusqu’au 28 mai prochain à 999TND SEULEUMENT. Un cadeau particulièrement attractif sera proposé à toutes les personnes qui passeront des pré-commandes du nouveau HUAWEI nova 7i avant le 28 mai sur le site consumer Huawei : il s’agit d’un mini speaker, annonce le constructeur.

Créativité sans limite avec une quadruple caméra :

Le modèle nova 7i de Huawei pourrait bien être ce que vous recherchez. Bien que nouveau sur le marché, il a déjà suscité un intérêt et une approbation considérables de la part des critiques et des consommateurs, grâce à sa caméra 48MP Quad AI. Sur le devant, le téléphone intègre une caméra selfie 16MP. À l’arrière, il dispose d’une configuration à quatre caméras qui se compose d’une caméra ultra-HD 48MP, d’un capteur ultra grand angle 120 °, d’un objectif macro et d’un capteur de profondeur, chacun offrant des capacités uniques et produisant ensemble des images spectaculaires à chaque pression de l’obturateur. Le chipset Kirin 810 propriétaire et les algorithmes d’IA de pointe ne sont que la cerise sur le gâteau, garantissant que chaque tentative de prise de vue se termine avec qualité et satisfaction, de jour comme de nuit.

Ce mode Super nuit inventif est disponible sur la caméra arrière 48MP, dont la taille du capteur 1/2 pouce et l’ouverture large f / 1,8 collaborent avec une technologie de “fusion de pixels 4 en 1” pour obtenir une photosensibilité de pixels équivalente à 1,6 μm. Il existe également une technique de synthèse multi-images basée sur l’IA pour aider à capturer des détails et des couleurs plus authentiques des paysages nocturnes pendant la longue exposition. Tout cela signifie que vous pouvez prendre des photos de nuit éblouissantes avec nova 7i, sans avoir besoin d’un trépied !

La caméra frontale de 16 mégapixels présente une taille de pixel de 1 μm, mais peut simuler une photosensibilité équivalente à 2 μm grâce à un algorithme interne qui fusionne les pixels en groupes de quatre (2×2). En résumé, plus un appareil photo capte de lumière, meilleurs sont les résultats d’imagerie, en particulier dans des environnements faiblement éclairés, car la photographie est l’art de tirer parti de la lumière et de la manipuler. Par conséquent, l’appareil photo selfie de Nova 7i peut produire de superbes portraits même la nuit, dans un mode Super Night unique, en conservant fidèlement les détails dans l’arrière-plan lumineux et en vous offrant une vivacité totale.

Intelligence profonde, performance exceptionnelle

Le tout nouveau modèle de téléphone de Huawei, nova 7i, dispose d’un KirC 810 SoC interne assez puissant qui prend en charge sans effort les jeux sans interruption. Vous pouvez facilement trouver vos jeux et applications de médias sociaux préférés sur sa propre plate-forme de téléchargement d’applications, Huawei AppGallery, ou sur tout autre magasin d’applications tiers.

Le Kirin 810 contient le GPU Mali-G52, qui a prouvé son excellence en informatique graphique, exécutant des jeux à 60 images par seconde avec le préréglage graphique le plus élevé sélectionné.

Le Kirin 810 dispose également d’une technologie propriétaire “Kirin Gaming +”, qui facilite les ajustements optimaux en temps réel des ressources CPU et GPU, améliorant l’efficacité énergétique du matériel tout en chauffant moins. En conséquence, le Nova 7i gère des sessions de jeu mobile de 30 minutes et plus avec une fréquence d’images stable, et vous n’avez pas à vous soucier du décalage ou du bégaiement.

Devenez le maître du jeu

Le Nova 7i bénéficie également d’une autre percée logicielle interne appelée “GPU Turbo”. Cette technologie brevetée améliore l’expérience de jeu en optimisant la synergie logiciel-matériel, la consommation d’énergie et la génération de chaleur.

Batterie longue durée, Ultra rapidement chargée

Lorsque vous vous adonnez à des jeux exaltants, la dernière chose que vous voudriez voir est une batterie en train de mourir. La nova 7i cloue cela aussi. Sa batterie de 4 200 mAh maintient confortablement des heures de jeu. Mais au cas où vous auriez besoin de le recharger, ce qui sera un bon moment pour vous reposer les yeux aussi, la SuperCharge propriétaire de 40 W de la société le fait redémarrer en un rien de temps – le niveau de la batterie augmente de 0 à 70% en seulement une demi-heure.

Disponible en trois couleurs, SSakura Pink, Midnight black et crush green, Commandez Maintenant Votre Nova 7 i.

#Supercamera, #SuperCharge #SuperNova