Se souciant des tunisiens face à la situation actuelle en Tunisie et pour éviter tous risques de contamination, Huawei tunisie a déjà pris la décision de fermer tous les centres de service après-vente depuis Lundi 23 Mars jusqu’à 5 Avril 2020.

Et parce que nous nous soucions aussi pour la santé et le bienêtre de nos chers consommateurs, nous choisissent de vous encourager de rester à la maison par l’extension de la garantie de 90 jours . Et nous vous informons que Vous pouvez également joindre votre conseiller-ère par téléphone au besoin sur notre numéro de Hotline 31347777. pour plus de détails merci de consulter le lien suivant https://consumer.huawei.com/tn/support/service-annual-giving-season/ ainsi que notre Application d’Assistance et notre site Web pour des mises à jour.

Avec Huawei stayhome, staysafe.