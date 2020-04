Dans un signe visant à apporter un peu de joie et d’inspiration aux ménages à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), beIN a annoncé aujourd’hui un grand choix de mises à niveau de divertissement et de services supplémentaires au profit des abonnés actuels et nouveaux, puisque les familles à travers la région s’adaptent à la vie à la maison dans un futur proche.

La gamme de mises à niveau, les crédits et la valeur ajoutée de beIN pour ses abonnés sont au cœur du contenu de divertissement de premier plan de beIN, y compris certains des plus grands studios et réseaux du monde. À compter d’aujourd’hui, les éléments suivants seront automatiquement appliqués et ajoutés gratuitement aux comptes d’abonnés beIN existants dans la région MENA :

Tous les abonnés du forfait «Sports» recevront une mise à niveau complémentaire du forfait «Premium» de beIN, qui comprend l’accès au contenu de divertissement de beIN, jusqu’au 30 juin 2020. Cette mise à niveau donne également aux abonnés de « Sports » l’accès à beIN CONNECT – le service leader du marché de streaming en ligne de beIN – les deux avec un crédit de 8 $ par mois sur beIN ON-DEMAND.

Tous les abonnés «Premium» et «Elite», qui ont déjà accès à beIN Entertainment, recevront un crédit unique de 50 $ à dépenser pour leurs films et programmes préférés sur beIN ON-DEMAND.

Tous les nouveaux abonnés beIN par satellite se verront offrir un service de livraison à domicile gratuit (le cas échéant) tout en ayant accès aux offres ci-dessus.

Tous les nouveaux abonnés beIN CONNECT recevront un complément d’abonnement de deux mois.

Le portefeuille de divertissement de beIN couvre plusieurs catégories ; les films, les séries, l’art de vivre, les enfants et de nombreux autres genres ; et comprend certains des plus grands studios et réseaux du monde tels que Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, CBS et MIRAMAX. La semaine dernière, beIN a annoncé des mises à niveau de divertissement similaires pour ses abonnés Digiturk en Turquie, où les familles sont également invitées à rester à leurs domiciles et à s’isoler.

Pendant que le sport en direct est temporairement suspendu, beIN continue de diffuser exclusivement et quotidiennement l’une des rencontres sportives les plus mémorables de ces derniers temps. beIN SPORTS possède le plus grand portefeuille de droits sportifs de tous les diffuseurs mondiaux et continuera de diffuser des programmes sportifs originaux et un contenu historique passionnant au cours des prochaines semaines. Toutes les chaînes beIN SPORTS de HD1 à HD13 diffuseront les meilleurs matchs du monde du sport, y compris les Coupes du Monde de la FIFA, les tournois AFCON, la Premier League anglaise, LaLiga et la Ligue 1, ainsi que la NBA, les tournois du Grand Chelem de tennis, etc. De plus, beIN a mis les abonnés en contrôle de manière innovante, avec les fans votant sur les matchs de football qui seront diffusés à partir d’une liste restreinte organisée par les stars de beIN.

Parallèlement à ces offres commerciales où beIN donne la priorité aux personnes avant le bénéfices, l’équipe de direction de beIN a tenu des réunions avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et a accepté d’aider à partager les conseils et les avis de l’OMS à travers son réseau de groupe couvrant 43 pays dans le monde.

À titre de commentaire concernant l’annonce, Yousef Al-Obaidly, PDG de beIN MEDIA GROUP, a déclaré: