Emirates a annoncé une collaboration avec Huawei, l’une des plus grandes marques de smartphones au monde, afin de promouvoir l’application Emirates auprès des utilisateurs de téléphones Huawei et de créer une expérience plus pratique et plus enrichissante pour les passagers, alors que la demande de voyages se redresse dans l’ère post-pandémique.

Depuis janvier 2020, les passagers d’Emirates téléchargent l’application Emirates (version Android) sur AppGallery et bénéficient de sa riche gamme de fonctions. La récente collaboration entre les deux parties a permis d’étendre la plate-forme partagée pour inclure l’intégration de la carte à puce, offrant une option de réservation rapide aux utilisateurs de l’application Emirates en Chine continentale et aux Émirats arabes unis, ainsi que la possibilité d’accéder facilement à leurs informations de voyage et de vol. Des fonds d’écran, des icônes et des polices de caractères sur le thème d’Emirates seront également créés pour permettre aux amateurs de voyages de télécharger et d’inspirer leurs prochains projets de voyage et de personnaliser leur expérience mobile.

Commentant le partenariat avec Huawei, un porte-parole d’Emirates a déclaré “Nous sommes heureux de collaborer avec Huawei afin d’offrir la meilleure expérience possible à nos clients, non seulement à bord et sur le sol, mais aussi en ligne. Compte tenu de la forte position de Huawei sur le marché chinois et aux Émirats arabes unis, nous sommes fiers de collaborer avec eux pour promouvoir notre application. Les outils attrayants disponibles sur l’AppGallery de Huawei peuvent nous aider à créer des liens et des expériences plus étroits avec davantage de clients, en particulier en Chine, qui est un marché important pour nous. La prochaine phase de notre collaboration sera bientôt lancée et vise à profiter aux passagers à chaque étape de leur voyage, de la planification du voyage à l’arrivée à leur destination”.

Dans les phases ultérieures de la coopération, Emirates et Huawei prévoient d’étendre les fonctionnalités offertes aux clients de la compagnie aérienne en intégrant l’application Emirates à la plateforme Huawei Wallet. Les nouvelles fonctionnalités permettront aux membres de Skywards de sauvegarder les détails de leur adhésion et leurs points de fidélité, en plus des cartes d’embarquement et des bons d’achat dans le Huawei Wallet. En outre, les clients d’Emirates pourront bientôt entrer dans n’importe lequel de ses salons dans le monde en tapant simplement leur appareil Huawei à la porte.

La collaboration pourrait également s’étendre dans un avenir proche pour inclure des options de paiement et des expériences enrichissantes, permettant d’échanger facilement des Skywards Miles et de gagner des points Huawei. Les utilisateurs peuvent également gagner des points de récompense auprès de banques désignées aux Émirats arabes unis, à utiliser pour l’achat de billets des Émirats ou de téléphones et d’accessoires Huawei. La plateforme partagée permettra également d’échanger des points avec des sociétés de location de voitures, des fournisseurs de télécommunications ainsi que des partenaires de taxis d’aéroport afin d’offrir plus d’avantages aux passagers d’Emirates et aux utilisateurs de Huawei.

Lu Geng, directeur des partenariats et de l’éco-développement pour le Moyen-Orient et l’Afrique au sein du groupe Huawei Consumer Business, a ajouté : “L’innovation fait partie de notre ADN et nous avons trouvé en Emirates un partenaire aux intérêts similaires dont le désir et la capacité à être continuellement à l’avant-garde sont intégrés dans leur culture. À l’heure où les comportements des consommateurs ont changé à mesure que nous sortons de la pandémie, les gens comptent plus que jamais sur leur smartphone pour prendre des décisions, y compris en matière de voyages. Cette collaboration encourageante nous permet d’explorer les solutions futures et d’apporter encore plus d’inspiration aux voyageurs en rendant leurs voyages plus pratiques et plus gratifiants”.

À ce jour, l’application Emirates a été téléchargée plus d’un demi-million de fois depuis AppGallery. L’application Emirates permet d’accéder facilement à toute une gamme de services et de fonctions, de la recherche de vols et de la réservation de billets d’avion à l’enregistrement, en passant par la sélection de sièges et de repas, ainsi que les informations de connexion et de compte Skywards. Les fonctions innovantes les plus récentes de l’application Emirates comprennent également la création de playlists de glace et la synchronisation avec les sièges de l’avion, ainsi que l’outil Airport Wayfinder pour obtenir des indications sur le hub d’Emirates, l’aéroport international de Dubaï.

Dubaï, en tant que hub des Emirats, est l’une des destinations mondiales les plus populaires pour les voyageurs de loisirs, de MICE et d’affaires. La ville a rouvert ses portes aux touristes le 7 juillet, et dans les trois semaines qui ont suivi, Emirates a enregistré plus de 1,6 million de recherches pour la destination Dubaï sur emirates.com, et une augmentation des réservations avec des voyageurs venant de plus de 30 pays. La sécurité étant une priorité, Emirates étend progressivement ses services de transport de passagers à plus de 80 villes en septembre, ce qui permet aux voyageurs de se rendre en toute sécurité et commodité en Amérique, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique via Dubaï.

AppGallery, l’une des trois premières places de marché mondiales pour les applications, est disponible dans plus de 170 pays et régions et relie 700 millions d’utilisateurs à l’écosystème intelligent et innovant de Huawei. Non seulement AppGallery garantit la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, mais elle offre également des expériences fonctionnelles uniques et une meilleure découverte des applications. Elle regroupe des applications populaires de qualité dans le monde entier, avec des applications dans 18 catégories, dont les actualités, les réseaux sociaux et bien d’autres encore.