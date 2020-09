La technologie et l’ingénierie de Schneider Electric ont contribué à faire du data center de DataXion le plus efficace et le plus durable en matière d’énergie dans la région de l’Afrique du Nord. Le data center, qui est basé en Tunisie, est le plus grand data center de co-localisation en Afrique du Nord et s’adresse aux entreprises financières, de services Internet et technologiques. Le data center, qui a été ouvert en 2016, a réduit ses besoins énergétiques de 35 %, augmenté la disponibilité de ses actifs de 20 % et réduit ses coûts opérationnels de 20 % au cours des quatre dernières années.

Créée par Unipack en 2013, une filiale de la holding tunisienne Poulina Groupe, DataXion a été inaugurée en 2016 pour répondre aux besoins des entreprises de toute l’Afrique du Nord. L’installation a été conçue conformément aux normes internationales de niveau 3+, et comprend des serveurs redondants et à double alimentation, du stockage et de la connectivité. DataXion utilise des sources d’énergie et de refroidissement multiples, actives et indépendantes pour le site.

Étant donné le climat de la région – les températures atteignent souvent 34 degrés Celsius en été – le plus grand défi du site a été de savoir comment réduire la consommation d’énergie tout en maintenant les plus hauts niveaux de disponibilité et de sécurité. L’équipe Schneider Electric a conçu et mis en place un data center complet de bout en bout qui automatiserait et numériserait entièrement les équipements du site, permettant à l’équipe d’exploitation d’assurer une disponibilité de 99,9 % pour les clients, tout en surveillant et en optimisant la consommation d’énergie et le refroidissement du data center.

“DataXion a été conçu selon les normes d’efficacité énergétique les plus élevées”, a déclaré Lassaad Belhiba, Directeur Site DataXion.” En rendant le site aussi efficace que possible et en optimisant la consommation électrique du site pour les équipements et le refroidissement, nous sommes en mesure de réduire les coûts énergétiques tout en offrant des services d’hébergement de qualité supérieure à nos clients. Le site est le data center le plus efficace sur le plan énergétique et le plus écologique de la région, et cela grâce à Schneider Electric”.

Le site a été conçu et mis en service par Schneider Electric, et les équipements ont été fournis et installés par l’équipe Schneider dans la région. Le site utilise EcoStruxure IT Expert, qui permet à l’équipe d’exploitation de surveiller, de gérer et d’optimiser la consommation d’énergie des serveurs, du refroidissement et des équipements électriques du site. Toutes les opérations de maintenance préventive, curative et prédictive sont effectuées par les équipes de service et de numérisation de Schneider Electric.