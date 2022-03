La HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II, est disponible en Tunisie depuis le 01er mars 2022. La smartwatch se démarque par un design époustouflant, une autonomie de 14 jours, une gestion de la santé tout au long de la journée, plus de 100 modes d’entraînement et des fonctions pratiques d’assistant de vie. De même, elle peut se connecter aux appareils Huawei ainsi qu’aux autres appareils Android et iOS.

Qu’est-ce qui rend la nouvelle Moon Phase Collection II si spécial ?

L’importance de la HUAWEI GT 3 Moon Phase Collection II réside dans l’aspect et la sensation luxueuse de la complication de la phase de la lune. Elle vous permet également d’observer les différentes phases de la lune au fur et à mesure de son évolution, de la nouvelle lune à la pleine lune, en passant par le quartier de lune et plus encore.

Est-ce vrai que la HUAWEI WATCH GT 3 a une autonomie de 2 semaines ?

Le modèle de 46 mm de la HUAWEI WATCH GT 3 a une autonomie de 14 jours. Si vous optez pour le modèle de 42 mm, l’autonomie de la batterie est de 7 jours. La longue durée de vie de la batterie rend la montre beaucoup plus pratique à utiliser. Premièrement, vous n’avez pas besoin de la retirer de votre poignet tous les jours pour la recharger. Deuxièmement, étant donné que vous pouvez porter la montre toute la journée et même au lit, elle devient un excellent gadget de gestion de la santé.

Les fonctions de gestion de la santé de la montre ont-elles de quoi réjouir ?

La HUAWEI WATCH GT 3 peut surveiller avec précision le niveau d’oxygène dans le sang (SpO2), le sommeil, la santé respiratoire, le niveau de stress, etc, de manière continue et en temps réel. La montre est dotée de la technologie HUAWEI TruSleep™ 2.0, qui est actuellement l’une des meilleures technologies de surveillance du sommeil.

Comment puis-je tirer la meilleure partie des fonctions d’entraînement discipliné de la montre ?

La partie la plus importante est la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeenTM 5.0+. Elle a une précision de 5bpm tout en consommant très peu d’énergie. Cette technologie combine une conception ergonomique spéciale et un algorithme optimisé de réduction du bruit des interférences de mouvement pour éviter efficacement les interférences lors de la course, de la marche, du cyclisme et d’autres sports. Le suivi de la position est également grandement amélioré grâce à la nouvelle technologie de positionnement GNSS Dual-Band Five-System. La montre peut mesurer chaque effort que vous fournissez lors de vos séances de course et de marche.

Et il n’y a pas que la course à pied. La montre propose plus de 100 modes d’entraînement, dont 18 modes d’entraînement professionnels. Les 12 modes d’entraînement en extérieur de la montre sont la course, la marche, l’escalade, la randonnée, la course de fond, le cyclisme, la natation en eau libre, le triathlon, le ski, le snowboard, le ski de fond et le golf. Il existe également 7 modes d’entraînement en intérieur.

Autre chose qui pourrait vous faciliter la vie avec la HUAWEI WATCH GT 3 ?

La HUAWEI WATCH GT 3 prend en charge les appels Bluetooth. En outre, vous pouvez recevoir des SMS et y répondre directement depuis votre poignet, grâce aux notifications de messages très pratiques. Lorsque vous êtes occupé à faire de l’exercice ou à travailler, vous pouvez utiliser le cadran de la montre pour répondre aux appels, lire les notifications et consulter des informations sur votre santé. La navigation par carte hors ligne est disponible sur la HUAWEI WATCH GT3 pour les voyageurs.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre plateforme e-commerce : https://bit.ly/3I7zEpR

