LG Electronics (LG) lance sa dernière machine à laver à chargement frontal, conçue pour produire des résultats de lavage améliorés. Alimenté par le nouveau système d’intelligence artificielle Direct Drive (DD) de l’entreprise avec un système d’apprentissage profond, il offre un soin minutieux mais doux, en déterminant les caractéristiques et le volume de chaque charge pour minimiser les dommages aux tissus. Et, grâce à la version améliorée de TurboWash 360, le lave-linge à chargement frontal avancé de LG nettoie les vêtements et effectue les cycles en moins de temps.

Doté du moteur DD amélioré, le nouvel appareil élargit la définition d’une » grande performance de lavage » pour inclure un soin supérieur des tissus. Grâce à l’apprentissage profond – qui s’appuie sur une grande quantité de données collectées par LG – l’AI DD permet des schémas de lavage finement ajustés, en détectant automatiquement le poids du linge et en évaluant avec précision la douceur du tissu. Cela garantit des résultats exceptionnels à chaque fois et réduit de 18 % l’apparition de dommages sur les tissus, prolongeant ainsi la durée de vie des vêtements préférés.1

Grâce à la fonction TurboWash 360, le lave-linge à chargement frontal offre la commodité du lavage rapide, qui ne prend que 39 minutes, soit 34 % de moins que l’option TurboWash classique.2 La laveuse pulvérise des jets d’eau et de détergent à lessive dans quatre directions différentes pour obtenir des vêtements plus propres. Steam+(Steam Plus) complète cette solution de lavage complète, en neutralisant 99,9 pourcents des allergènes grâce à un cycle spécial de stérilisation, et en éliminant 30 pour cent des plis gênants grâce à Wrinkle Care.3

Le nouveau lave-linge à chargement frontal témoigne également de l’engagement de LG à créer des fonctionnalités pratiques et conviviales. Durable et fiable, le nouveau lave-linge affiche une cote énergétique de A+++-50 pourcent et bénéficie d’une garantie de 10 ans. Renforçant la commodité, l’application SmartThinQ™ permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller à distance le lave-linge depuis leur smartphone.

De plus, le nouveau chargeur frontal peut être transformé en TWINWash™ en plaçant le LG MiniWash directement en dessous, ce qui permet à l’utilisateur de laver deux charges en même temps.

« Notre nouveau lave-linge à chargement frontal doté d’un système révolutionnaire d’IA DD offre un lavage personnalisé qui améliore les résultats de la lessive et l’expérience utilisateur », a déclaré Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « En utilisant l’apprentissage profond pour garantir un entretien doux des tissus et de meilleures performances, notre dernier lave-linge facilite la vie des consommateurs et met en avant notre leadership dans le secteur. »

