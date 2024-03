LG Electronics (LG) intensifie sa collaboration stratégique avec Meta Platforms, Inc. (Meta), un géant mondial de la technologie, dans le but d’accélérer ses projets de réalité étendue (XR). L’objectif est de combiner les forces des deux entreprises en matière de produits, de contenu, de services et de plateformes afin de stimuler l’innovation dans les expériences des clients au sein de l’espace virtuel en plein essor.

Forger une collaboration XR avec Meta

Le 28 février dernier, la direction de LG, y compris le PDG, William Cho, et le président de la Home Entertainment Company, Park Hyoung-sei, a rencontré le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans les LG Twin Towers à Yeouido, à Séoul. Cette rencontre a coïncidé avec la tournée de Zuckerberg en Asie.

La réunion de deux heures a permis de discuter des stratégies commerciales et des considérations relatives au développement de la prochaine génération d’appareils XR. M. Cho, tout en essayant le casque Meta Quest 3 et les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, a exprimé un vif intérêt pour les démonstrations de la technologie avancée de Meta, en se concentrant notamment sur les grands modèles de langage de Meta et son potentiel pour l’intégration de l’IA sur l’appareil.

Ouvrir la voie à la nouvelle génération d’expériences de réalité étendue (XR)

LG estime qu’en associant la plateforme de Meta à ses propres capacités en matière de contenu et de services dans le domaine de la télévision, il sera possible de créer un écosystème distinct dans le domaine XR, qui est l’un des nouveaux domaines d’activité de l’entreprise.

En outre, la fusion des divers éléments technologiques de base de Meta avec les capacités de LG en matière de produits et de qualité de pointe promet des synergies significatives dans le développement des appareils XR de la prochaine génération.

Les appareils XR sont annoncés comme des appareils personnels de la prochaine génération capables de dépasser les limites des écrans mobiles en termes d’immersion et d’intuitivité. Les dispositifs portables offrent la possibilité d’élargir considérablement les interactions avec les clients. Le PDG de LG a déclaré précédemment : « Nous voyons des opportunités pour les appareils personnels de la prochaine génération dans l’arène commerciale XR ».

Amélioration continue du portefeuille par la sélection et la concentration

Ces dernières années, LG a stratégiquement concentré ses ressources sur des domaines prometteurs à forte croissance, en choisissant de minimiser les activités marginales sur la base de la dynamique du marché et des évaluations stratégiques. La collaboration avec Meta s’inscrit dans le cadre de cette stratégie, qui vise à innover en matière d’expérience client dans le futur espace virtuel, en anticipant le développement à part entière du marché XR.

L’année dernière, LG a dévoilé sa Future Vision 2030, décrivant son objectif à long terme d’évoluer vers une société de solutions de vie intelligente capable de connecter de manière transparente et d’étendre les expériences des clients dans divers domaines, y compris la maison, le commerce, la mobilité et les espaces virtuels. Dans le cadre d’un remaniement organisationnel effectué à la fin de l’année 2023, une unité commerciale XR dédiée a été créée au sein de la Home Entertainment Company afin d’accélérer la poursuite de nouvelles entreprises dans le domaine des espaces virtuels.