Samsung annonce que Galaxy AI[1] sera disponible sur un plus grand nombre d’appareils Galaxy grâce à la nouvelle mise à jour One UI 6.1. L’entreprise vise ainsi à accélérer l’accessibilité mondiale de l’intelligence artificielle mobile. La mise à jour sera disponible fin mars pour la série Galaxy S23, le S23 FE, le Z Fold5, le Z Flip5 et la série Tab S9. Elle fait suite au lancement récent de la série Galaxy S24[2] et combine l’IA sur l’appareil lui-même avec l’IA dans le cloud.

“Nous voulons avec Galaxy AI inaugurer non seulement une nouvelle ère de l’IA mobile, mais aussi rendre l’IA accessible à tous“, déclare TM Roh, President et Head of Mobile eXperience Business chez Samsung. “C’est seulement le début de Galaxy AI. Nous avons l’objectif de donner accès à plus de 100 millions d’utilisateurs Galaxy à l’IA mobile en 2024 et continuerons d’innover pour rendre l’impossible possible.”

Communication sans obstacle

Avec la mise à jour, encore plus d’utilisateurs Galaxy sur les modèles pris en charge pourront bénéficier des outils de communication de Galaxy AI tels que Chat Assist[3] et Interpreter. Cela leur permettra de communiquer plus facilement que jamais avec d’autres utilisateurs, où qu’ils soient dans le monde et dans n’importe quelle langue.

Productivité inégalée

Grâce à l’expansion de Galaxy AI dans l’écosystème Galaxy, les appareils deviennent encore plus fonctionnels. Les fonctionnalités de recherche sont améliorées avec Circle to Search avec Google[4], qui offre des résultats de recherche avec un geste circulaire rapide, sans quitter l’application. La vie est simplifiée avec des outils d’organisation tels que Browsing Assist[5], permettant aux utilisateurs de rester informés plus rapidement grâce à des résumés approfondis d’articles d’actualité. Transcript Assist peut transcrire les enregistrements de réunions et générer des résumés et des traductions.

Créativité sans limite

La dernière mise à jour Galaxy stimule la liberté créative des photographes, même après la prise d’une photo. Ainsi, Generative Edit[6] peut facilement modifier, déplacer ou réaligner la taille des objets dans les photos pour perfectionner davantage une image. Instant Slowmo[7] génère des images supplémentaires pour capturer en slow motion des moments d’action de manière nette.

Les possibilités de créativité ne s’arrêtent pas là. La personnalisation des appareils Galaxy est encore plus facile qu’auparavant avec des arrière-plans générés par l’IA.

Pour plus d’informations sur Galaxy AI, visitez : Samsung Newsroom et Samsung.com.

[1] Samsung ne fait aucune promesse et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des résultats fournis par l’IA. Pour utiliser certaines fonctionnalités de l’IA Samsung, une connexion à un compte Samsung peut être requise.

[2] Certaines fonctionnalités d’IA de la série Galaxy S24 peuvent ne pas être disponibles sur les anciens modèles.

[3] Pour la fonction de traduction dans Chat Assist, la connexion à un compte Samsung peut être requise. Certaines applications de chat peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Pour certaines langues, un pack de langue peut être requis. La disponibilité du service peut varier en fonction de la langue. Cette fonction est activée lorsqu’une langue traduisible est détectée. L’exactitude des résultats ne peut être garantie.

[4] Les résultats peuvent varier en fonction des similitudes visuelles. Une connexion Internet est requise. Les utilisateurs doivent éventuellement mettre à jour Android vers la dernière version. La fonctionnalité du produit peut dépendre des paramètres de votre application et appareil. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications. La disponibilité du service varie selon le pays et la langue. L’exactitude des résultats ne peut être garantie. Le délai de mise à jour peut varier selon les modèles.

[5] Disponible uniquement dans l’application internet Samsung.

[6] Pour Generative Edit, une connexion réseau et une connexion à un compte Samsung sont requises. L’édition avec Generative Edit résulte en une nouvelle photo jusqu’à 12 MP. Lors de l’enregistrement, un filigrane visible est ajouté à l’image pour indiquer que l’image a été générée par l’IA. L’exactitude et la fiabilité de la sortie générée ne peuvent être garanties.

[7] Instant Slowmo est disponible pour la série Galaxy S23, le Z Fold5, le Z Flip5 et la série Tab S9.