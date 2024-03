À Frieze Los Angeles 2024, LG OLED s’associe à Shepard Fairey, le célèbre artiste de rue contemporain, activiste social et fondateur d’OBEY street wear, pour faire entrer l’art de la rue dans le domaine de l’expression numérique transformatrice.

LG OLED, la toile numérique par excellence, se mêle aux œuvres physiques de Shepard Fairey et à l’espace d’exposition lui-même pour offrir une expérience sensorielle fascinante lors de l’événement artistique annuel de Los Angeles.

Sur le thème de la paix et de la justice, l’exposition présente une sélection des œuvres immédiatement reconnaissables de Shepard Fairey, triées sur le volet par l’artiste lui-même et attirant l’attention sur certaines des questions les plus pressantes auxquelles la société est confrontée aujourd’hui.

Fairey brouille la frontière entre l’art traditionnel et l’art commercial, en utilisant la typographie et l’image, pour créer des œuvres vibrantes qui offrent des visuels audacieux et mémorables ainsi qu’une critique sociale réfléchie.

Bien que l’art de la rue soit, par nature, une forme d’art en plein air, Fairey n’a pas peur d’embrasser le support numérique, unissant habilement les éléments physiques et virtuels pour ajouter une nouvelle dimension à sa pratique artistique. Grâce à la collection « Peace and Justice », avec le soutien de LG OLED, l’espace d’exposition de Frieze devient une extension de l’art distinctif de Fairey, délivrant sa vision créative unique d’une manière innovante et très originale.

Réimaginée pour Frieze, la captivante peinture murale Damaged Wrong Path de l’artiste combine plusieurs pièces emblématiques de l’exposition solo bien accueillie de l’artiste, Damaged (2017). Le déploiement astucieux des téléviseurs LG OLED apporte de nouvelles énergie et dynamique à cette œuvre vaste et complexe.

En tirant parti de la précision de l’image rendue possible par le contrôle au niveau des pixels de LG OLED, Fairey amplifie l’impact de cette peinture murale visuellement frappante tout en lui conférant une nouveauté qui pourrait surprendre ceux qui sont familiers avec l’œuvre. L’exploration exclusive de l’art numérique par Fairey et LG OLED constitue également une classe de maître dans la fusion harmonieuse de l’art et de la technologie.

« L’art est bien plus qu’une question d’esthétique, il doit susciter des conversations stimulantes, aborder des sujets significatifs et nous pousser à ressentir des émotions désagréables », a déclaré Shepard Fairey. Et d’ajouter : « Les œuvres incluses dans ma collaboration avec LG OLED ont été choisies avec ces éléments à l’esprit, et pour démontrer au public que la combinaison de l’art et de la technologie peut conduire la pratique artistique et l’expression dans un territoire nouveau et gratifiant ». Ainsi, « LG OLED est ravi de s’associer à Shepard Fairey pour repousser les limites artistiques et engager et inspirer les visiteurs de Frieze », a déclaré Kate Oh, Vice-présidente de la division Brand Communication de LG Home Entertainment Company. Et de préciser : « Nous restons fidèles à notre engagement envers les arts et nous continuerons à soutenir les artistes qui partagent notre passion pour l’innovation et pour faire une différence positive ».

LG OLED se consacre à l’introduction d’un plus grand nombre de personnes dans le monde passionnant et en constante évolution de l’art numérique. Grâce à ses initiatives LG OLED ART, la marque LG OLED continue de célébrer la fusion de l’art et de la technologie, et de se connecter avec les amateurs d’art du monde entier.