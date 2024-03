LG Electronics (LG) a dévoilé une expérience domestique évoluée et entièrement intégrée au Kitchen & Bath Industry Show, organisé du 27 au 29 février 2024 à Las Vegas – USA.

L’exposition de LG a mis en évidence une gamme de solutions résidentielles avancées pour une meilleure vie à la maison, y compris une gamme élargie d’éléments encastrés haut de gamme, d’appareils écoénergétiques et de pompes à chaleur écologiques qui permettent l’électrification de la maison. Le LG Smart Home AI Agent, une innovation futuriste et conviviale conçue pour une « maison sans main-d’œuvre », a fait également son apparition.

La gamme de cuisines Signature s’élargit avec un nouvel ensemble de cuisines encastrées Transitional Series

En entrant sur le stand de LG, les visiteurs ont découvert la zone Signature Kitchen Suite, qui présente une sélection élégante des derniers appareils de cuisine de la marque d’électroménager haut de gamme. Parmi eux, le nouvel ensemble de cuisine encastrable Signature Kitchen Suite Transitional Series, développé en réponse à la popularité croissante des cuisines de style transitionnel et contemporain.

Avec une esthétique subtile qui aide à compléter le look d’une cuisine luxueuse, la série Transition offre une option de panneau en acier inoxydable mat sophistiqué et velouté et présente des poignées fines mais faciles à prendre en main. Les appareils présentés dans la série Transitional comprennent le réfrigérateur colonne à vin, la cave à vin sous comptoir, le réfrigérateur tiroir sous comptoir, le réfrigérateur 30 pouces, le lave-vaisselle, la hotte encastrable 36 pouces, le four à induction et le four mural.

Les visiteurs ont découvert également des solutions élégantes issues d’autres gammes de la Signature Kitchen Suite, notamment la collection Pro Series prête à poser et les ensembles compacts à faible encombrement de la marque LG.

Pour souligner la philosophie « True to Food » de la marque, LG a organisé des démonstrations de cuisine dans la zone d’expérience culinaire du stand. Les chefs experts Nick, Austin et Jordan ont montré à quel point il est facile de préparer des plats délicieux en utilisant certains des derniers appareils intégrés de la Signature Kitchen Suite.

Réfrigérateurs InstaView™ colorés pour une expérience de cuisine différenciée

De plus, l’entreprise introduit une nouvelle fonctionnalité avec les réfrigérateurs InstaView™. Faisant ses débuts au KBIS 2024, le nouveau réfrigérateur LG InstaView™ permet aux utilisateurs de changer la couleur de la lumière LED InstaView (à l’aide de l’application LG ThinQ) en fonction de leurs préférences.

En outre, LG a présenté deux nouveaux réfrigérateurs avec MoodUP™ qui emploient un matériau au toucher acier inoxydable sur la surface, et un réfrigérateur à congélateur inférieur- avec des panneaux de porte à couleur changeante qui peuvent être facilement gérés avec l’application LG ThinQ.

Un nouveau design simple pour une vie contemporaine

Dans la zone LG STUDIO, les participants ont exploré la série élargie LG STUDIO Essence White, qui donne la priorité à un design simple et discret et offre une sélection de couleurs pour personnaliser les boutons et les poignées des appareils. La série Essence White élimine les éléments de design superflus pour révéler la véritable essence de chaque appareil, offrant un look intemporel et simple qui est toujours à la mode. Complétant tout décor de cuisine ou thème de design grâce à sa douce finition blanc mat, la gamme comprend un four mural, un lave-vaisselle, un four à induction, un Styler™, un WashTower™, une hotte, une table de cuisson au gaz et un four à micro-ondes de table.

Des solutions domestiques intelligentes personnalisées et économes en énergie pour tous

Outre ses gammes intégrées haut de gamme et ses offres complètes, LG a présenté des solutions domestiques personnalisées qui sont adaptées aux besoins des ménages multifamiliaux et unifamiliaux et qui conviennent à une grande variété d’espaces.

Dans plusieurs zones d’exposition, LG a montré comment ses appareils électroménagers de pointe peuvent s’intégrer sans effort dans un éventail de situations d’habitation différentes.

En outre, les visiteurs ont découvert l’impressionnante nouvelle solution de bain de LG, qui tire parti des dernières technologies et d’un design haut de gamme pour une expérience de bain plus confortable et plus pratique.

Parallèlement, dans la zone des solutions pour une maison durable, l’entreprise a présenté sa solution énergétique complète pour la maison, qui comprend le système de stockage d’énergie LG (ESS). Prête à aider les clients américains à profiter des prochains programmes de remise sur l’efficacité énergétique, la solution de LG offre une gestion conviviale de l’énergie qui englobe la production, le stockage, l’utilisation et la conservation.

L’ESS s’intègre facilement non seulement à la pompe à chaleur air-eau et au chauffe-eau à inverseur de LG, mais aussi aux appareils électroménagers de LG dotés de la célèbre pompe à chaleur à inverseur. Alimentées par les composants de base et les moteurs exclusifs de LG, les solutions de blanchisserie de LG WashCombo avec Inverter HeatPump™ et un sèche-linge avec DUAL Inverter Heat Pump™, permettent de gagner du temps tout en consommant moins d’énergie qu’un modèle ventilé, contribuant ainsi à l’électrification de la maison.

Solution de maison intelligente pour une maison zéro travail

Mettant en avant la vision « Zero Labor Home » de LG, la zone Zero Labor Home a été centrée sur les appareils compatibles ThinQ UP 2.0 de LG intégrant le chipset LG AI Appliance et le système d’exploitation désigné, ainsi que l’agent révolutionnaire LG Smart Home AI. Les visiteurs ont découvert la valeur différenciée et les capacités uniques de l’agent Smart Home AI et de ThinQ™, à travers une série de scénarios d’utilisation réels avec les appareils électroménagers de LG.

Dans une courte vidéo axée sur la préparation du dîner, l’agent Smart Home AI se connecte au réfrigérateur InstaView et au four mural avec caméra haute définition intégrée pour vérifier les ingrédients disponibles, recommander des menus et fournir des étapes de cuisson.

Dévoilé au CES 2024, l’agent Smart Home AI de LG utilise des technologies robotiques et multimodales de pointe qui lui permettent de se déplacer, d’apprendre et de comprendre afin d’aider les gens à se libérer du fardeau des tâches ménagères. Grâce à la collaboration de LG avec Microsoft Azure Open AI, l’agent Smart Home AI est capable d’engager des conversations plus complexes avec les utilisateurs.