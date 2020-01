Idara.tn et NG Technologies ont conclu un partenariat B2C long-terme visant à fournir des services de dématérialisation des procédures administratives facilitant ainsi le quotidien des Tunisiens.

La convention de partenariat a été signée à distance et avec la plateforme de signature électronique app.ng-sign.com.

Dans le cadre de ce partenariat, NG Technologies apportera son expérience de leader dans le domaine de digitalisation et signature électronique en ligne et Idara.tn son expertise dans la centralisation des procédures de l’administration Tunisienne.

Idara.tn offrira ainsi une plateforme innovante qui regroupe toutes les procédures administratives au service de l’administration et des citoyens.

Pour NG Technologies ce partenariat constitue une étape supplémentaire dans le déroulement de sa stratégie « Think Digital » qui vise à démocratiser les services Digitaux avec la signature électronique.

« Nous pensons que l’avenir du Digital Service en Tunisie est dans les mains des Startup innovantes »

À propos de Idara.tn

Idara.tn est un portail qui centralise toutes les procédures et l’ensemble des documents administratifs en Tunisie. Par ailleurs, Idara.tn offre un forum de discussion qui facilite l’échange et le partage d’expérience entre les membres de la plateforme, leur permet de poser des questions, de se renseigner, et de demander de l’aide. Dans sa nouvelle version, le portail intégrera aussi un volet recherche intelligente basée sur le machine learning ainsi qu’une partie « Services aux entreprises » et bien d’autres fonctionnalités aussi intelligentes qu’utiles telles que : la signature électronique, la signature légalisée, la géolocalisation des administrations les plus proches, un espace client pour accéder aux documents personnels, etc.

À propos de NG Technologies

NG Technologies est spécialiste de la signature électronique et les infrastructures à clé publique (PKI) et l’éditeur de la première plateforme web de signature électronique en Afrique. Les solutions NG Technologies sont actuellement utilisées dans plusieurs projets eGOV nationaux, des projets qui ont touché une grande partie des citoyens et des opérateurs économiques Tunisiens.