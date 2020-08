La marque géante Huawei continue de marquer son territoire sur le marché et prouve encore une fois que la marque implique les 3 aspects les plus importants de notre vie quotidienne: le design l’innovation technologique et l’utilité. Et aujourd’hui, Huawei revient avec deux nouveaux produits pour se démarquer par votre style : Huawei freebuds 3i et la montre GT2e.

HUAWEI FreeBuds 3i est une paire de véritables écouteurs sans fil prenant en charge le chargement USB-C et prenant en charge d’autres entrées d’alimentation à partir d’un assortiment d’appareils, tels que les banques d’alimentation et les PC, via USB-C.

Disponible dans les variantes classiques noir et blanc, le HUAWEI FreeBuds 3i se marie bien avec n’importe quelle tenue, tout en dégageant la même énergie et le même dynamisme de jeunesse.

Les coloris discrets Ceramic White et Carbon Black se marient bien avec tous les styles. Inspiré de la culture des jeunes, le HUAWEI FreeBuds 3i adopte une belle silhouette elliptique offrant une prise en main confortable, quelle que soit la façon dont il est tenu.

En tant que nouveau membre de la grande famille Huawei, les FreeBuds 3i adopte une méthode de réduction du bruit à double et triple microphone pour réduire les interférences de l’environnement. De plus, il peut atteindre jusqu’à 32 dB de réduction du bruit, ce qui en fait la meilleure expérience d’annulation de bruit.

Les HUAWEI FreeBuds 3i ont de grands pilotes dynamiques de 10 mm dans le boîtier compact. Ils utilisent également un diaphragme composite polymère très sensible aux côtés d’autres composants acoustiques affinés par le Huawei Audio Lab. La performance équilibrée dans toutes les gammes vocales permet aux vrais sons de différents types de musique de transparaître.

Passant au deuxième nouvel élément de la famille, la montre GT2e qui offre une esthétique mise à jour, plus sportive et qui plaira probablement à tous ceux qui ont trouvé son prédécesseur récent, la GT 2, un peu trop formel.

Elle est concentrée au laser sur le suivi de la santé et de la forme physique et se démarque de la foule grâce à une autonomie étonnante de deux semaines.

La montre se couple rapidement, et à partir de là, il est évident que ses caractéristiques de santé sont le principal attrait.

Avec une simple pression rapide sur le bouton en haut à droite, la montre affiche le menu principal, avec les entraînements en haut. Ils vous permettent de profiter pleinement du GPS intégré pour suivre votre fréquence cardiaque et les calories brûlées lorsque vous marchez, courez, ramez, marchez, nagez ou faites du vélo. Il est intéressant que Huawei ait inclus une variété d’activités sur mesure que l’on ne voit pas toujours sur les trackers de fitness, telles que l’aérobic, le yoga, l’escrime, la musculation, le ballet et la danse du ventre.

Il y a bien sûr aussi les fonctionnalités traditionnelles de la montre de santé: comptage des pas, surveillance de la fréquence cardiaque, météo, boussole, chronomètre, minuterie, lampe de poche et alarme.

Fait intéressant, la montre GT 2e offre une variété d’options visant une santé mentale et physique plus profonde, y compris des exercices de respiration, votre niveau de stress et même SpO2, qui est une estimation de la quantité d’oxygène dans le sang à un moment donné.

Les nouveaux produits de Huawei, les freebuds 3i et la montre GT2e sont disponible sur le marché tunisien avec des prix imbattables, Alors, qu’est-ce que vous attendez, Obtenez vos freebuds 3i et la montre GT2e maintenant et accessoiriser votre style.

