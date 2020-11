Ooredoo a annoncé la fin de sa tournée des 24 gouvernorats de Tunisie. Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, les équipes de Ooredoo ont parcouru le pays depuis le 27 octobre pour atteindre tous les gouvernorats de Tunisie et sensibiliser la population à la propagation du Covid-19.

A travers ces actions sur terrain, Ooredoo a souhaité diffuser des messages positifs et des informations utiles mais également distribuer des kits sanitaires dans les stations de train, métros, bus, dans les universités et les écoles.

Mansoor Rashid Al Khater, PDG de Ooredoo, a exprimé sa joie suite à cette initiative et a déclaré : «Ooredoo est fier de participer à la lutte contre la pandémie. Je suis très fier de toute la famille Ooredoo Tunisie, et de l’engagement dont elle a fait preuve pour le succès de cette initiative et pour atteindre tout le pays. Cette année a été un grand défi, nous avons tout de même réussi à rester concentrés sur la réponse aux besoins de nos clients de toutes les manières possibles, y compris en protégeant leur santé. Nous souhaitons également saluer l’effort des autorités sanitaires tunisiennes pour leur collaboration et leur soutien.”

Il convient de mentionner que Ooredoo, en collaboration avec le ministre de la Santé,

a annoncé la distribution d’équipement de connexion nécessaire à tous les départements et services de santé régionaux dans les 24 gouvernorats de Tunisie. Cette contribution est venue apporter un soutien moral au personnel médical pour faciliter le travail et leur permettre de rester en contact avec leurs familles et proches en ce temps de crise et de distanciation.