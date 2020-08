OPPO, la marque globale de smartphones a annoncé que la toute nouvelle série Reno4 sera lancée très prochainement en Tunisie.

Après le lancement réussi de la Série Reno4 en Chine les mois derniers, OPPO introduira la série dans d’autres marchés, avec quelques ajustements appropriés aux besoins des consommateurs locaux et de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience avant-gardiste, dédiée aux utilisateurs globaux. La nouvelle série internationale Reno4 prendra en charge la 4G pour s’adapter au contexte du marché local et sera dotée d’une technologie innovante résultant de l’investissement dévoué d’OPPO dans une expérience centrée sur l’utilisateur.

La série Reno poursuit la mission d’OPPO qui consiste à innover en écoutant et en se mettant à la place du consommateur. Grâce à la Série Reno4, OPPO pousse les limites et l’héritage de la série Reno, en combinant le meilleur des deux mondes : l’excitation et l’utilité, offertes par la technologie innovante d’OPPO, ainsi que la personnalité et le style reflétés par le design avant-gardiste.

Pour les utilisateurs qui ont grandi avec leurs appareils mobiles et les utilisent pour rester à la page des dernières tendances, la Série Reno4 est le meilleur choix. Répondant aux goûts diversifiés de la jeune génération, la série Reno4, qui comprend Reno4 Pro et Reno4, se distingue par ses caractéristiques et ses spécificités pour chaque appareil. Si vous cherchez un Smartphone qui vous offre une texture premium et une expérience utilisateur fluide, l’écran tactile sans bordure 90Hz du Reno4 Pro excitera vos sens visuels et votre perception haptique, tout cela accompagné de la technologie du Chargeur Flash SuperVOOC 2.0 65W, la plus rapide au monde, commercialement disponible. Vous serez étonnés par sa vitesse et toutes vos inquiétudes de rechargement disparaîtront en un éclair. Toutefois, si vous cherchez à briller sur les réseaux sociaux, vous pouvez exprimer votre côté créatif avec la technologie d’image innovante de la Série Reno4. Le Reno4 Pro et Reno4, permettent tous deux de capturer facilement des portraits créatifs ou filmer tout moment qui vous montrera “Votre Meilleure Version ” devant la caméra. Vous serez également capables d’améliorer vos compétences en matière de capture vidéo pour participer aux dernières tendances de courtes vidéos. De plus, une toute nouvelle suite de reconnaissance faciale et d’interactions sans contact sera disponible sur Reno4, ce qui vous procurera le sentiment de tenir l’avenir entre vos mains.

Design tendance et couleurs uniques

Poussant les limites du design industriel, la Série Reno4 établit un équilibre délicat entre un corps fin et léger qui se combine.

Le bel écran 3D incurvé du Reno4 Pro offre instantanément une ambiance premium qui est le résultat d’une conception ergonomique bien pensée et d’un boîtier arrière mat texturé, ce qui ne manquera pas de satisfaire les appétits de ceux d’entre nous qui se délectent dans les smartphones avant-gardistes. L’écran incurvé 3D glisse comme un gant dans votre main, sans risque de manipulation accidentelle sur les côtés. En accentuant la beauté de l’écran, Reno4 Pro est disponible en Nuit Etoilée et Blanc Soyeux, deux couleurs qui mettent en valeur la beauté de sa texture mate délicate et de sa couleur prémium.

Reno4 est disponible avec une couleur Blue Galactique, qui introduit “Reno Glow”, une nouvelle technique de conception exclusive à la série Reno d’OPPO et qui ajoute une combinaison parfaite entre une couleur mate unique et une couleur pailletée qui scintille comme un diamant sous la lumière. Avec l’ensemble “Reno Glow” contrasté avec le dégradé bleu et argent de la couleur Bleu Galactique, Reno4 semble être délicat et vif, et fera attirer tous les regards cet été.

Un affichage fluide et immersif rendu possible grâce à un écran tactile sans bordures 90Hz

Reno4 Pro possède un taux de rafraîchissement d’affichage de 90Hz, un taux de lecture d’empreintes digitales de 180Hz et un écran incurvé 3D sans cadre pour une expérience harmonieuse. Cela vous permet de réellement sentir les mouvements et les animations les plus subtiles lorsque vous défiler sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. L’écran incurvé 3D, qui étend l’écran tactile jusqu’au bord, vous permet d’expérimenter le confort de tenir le téléphone dont la courbure est parfaitement alignée avec votre main. Entre outre, Reno4 Pro possède un affichage d’écran de 6.5 pouces avec un rapport écran/corps allant jusqu’à 92.01% visant à offrir une expérience visuelle immersive que vous pouvez voir d’un côté à l’autre.

Sentez la vitesse et apaisez votre esprit avec le chargeur Flash SuperVOOC 2.0 à 65W

Avec Reno4 Pro, OPPO offre pour la première fois la meilleure technologie de charge rapide de sa catégorie aux utilisateurs globaux via la série Reno et offre cette technologie à un plus grand nombre de consommateurs. Le chargeur permet de recharger complètement Reno4 Pro en 36 minutes, ainsi avec une juste une recharge de 5 minutes, vous pouvez regarder YouTube pendant 4 heures. Grâce au SuperVOOC 2.0, vous n’aurez plus à vous soucier d’avoir oublié de recharger votre téléphone la nuit ou l’avoir laissé à la maison sans charge complète. En tant que solution de charge la plus rapide de sa catégorie, la sécurité du chargeur de Reno4 Pro est aussi garantie par la Certification TÜV Rheinland.

De nouvelles fonctionnalités Caméra qui vous permettront de débloquer Votre Meilleure Version

La Série Reno4 est caractérisée par une suite d’options créatives pour la caméra qui prendra votre photographie de portrait et vos films à un niveau supérieur. La Série Reno4 vous offre l’outil qui vous permet d’exprimer sans efforts votre style unique, mettre en valeur “Votre Meilleure Version” et de vous faire briller dans chaque capture. Qu’il s’agisse de filmer votre voyage vlog sur Youtube, une courte vidéo sur TikTok ou simplement de capturer des souvenirs avec votre famille et vos amis, la Série Reno4 met la barre plus haut avec des options d’images qui pimentent vos photos. Cela inclut le tout nouveau Mode Portrait Couleur AI, qui prend en charge les fonctions photo et vidéo, et rend l’arrière-plan noir et blanc en gardant la personne en couleur. Vous serez aussi capables de maîtriser les captures de portrait de nuit avec le Mode Flare Night, qui applique des effets néon artistiques contre la toile de fond des lumières de rue rend la personne plus lumineuse en même temps. Mais une seule photo ne peut pas raconter toute une histoire. Avec la montée des plate-formes de vidéos, la Série Reno4 procure des options de vidéo-graphie innovante pour pousser les limites de la créativité. Grâce à la Slow Motion Smart de 960fps, vous serez capable de prendre 960 images en une seconde et de capturer des moments en slow motion épiques au milieu de l’action, peu importe que vous prenez une micro-expression qui dure une fraction de seconde, ou le moment où vous saupoudrez de l’eau ou de la poudre. Ensemble avec Ultra SteadyVideo 3.0, le Mode Ultra Steady fera ses débuts sur la caméra frontale pour la première fois, ce qui renforce la stabilisation de l’image pour rendre la capture stable des vidéos d’activités en haute intensité sans effort. Avec l’option Ultra SteadyVideo et Ultra SteadyVideo Pro sur la caméra arrière, vous serez équipés pour filmer des vidéos de qualité de vous que ce soit en marchant, en courant ou à vélo.

Des options sans contact rendues possibles par Reno4

Reno4 est équipé d’un Design Dual Punch-hole. Cependant, cette conception ne fonctionne pas de la manière traditionnelle à laquelle vous vous attendez. En tirant pleinement parti de la caméra frontale supplémentaire, Reno4 débloque un tableau de reconnaissance faciale et des interactions de contrôle gestuel futuristes qui rendent plus accessible et plus sûr l’utilisation de l’appareil. Avec Reno4, vous n’avez plus besoin de toucher le Smartphone pour l’utiliser dans différentes situations. N’est-ce pas incroyablement cool d’être capable de contrôler votre téléphone par les airs, à distance ?

Restez à l’écoute pour les nouvelles options de la Série Reno4 qui seront dévoilées très prochainement en Tunisie.