Le constructeur chinois de téléphonie mobile, OPPO, a lancé, en collaboration avec deux célèbres influenceurs tunisiens, Rabii « The Dreamer » et Alaa « The V Maker », une opération de communication visant à encourager les jeunes à explorer le monde avec la nouvelle gamme Reno2.

L’idée était, en effet, de partager, à travers des vidéos réalisées avec le Reno2, l’éblouissante expérience d’un voyage à la découverte de la beauté de la Tunisie.

https://www.facebook.com/TunisiaOPPO/videos/2504071759859633/

Rabii a choisi de nous faire découvrir la ville côtière de Houaria, dans le gouvernorat de Nabeul. Dans une vidéo émotionnelle centrée sur le paysage naturel de la région, The Dreamer a pu capturer de magnifiques panoramas des hauteurs de la montagne de Djebel Sidi Abiod et la vue imprenable qu’elle offre sur la Méditerranée. Grâce aux fonctionnalités incroyables de l’OPPO Reno2 et en particulier le zoom hybride X5, Rabii a pu se rapprocher plus que jamais de ce paysage spectaculaire et ainsi faire renaître l’espoir d’un avenir meilleur.

https://www.facebook.com/TunisiaOPPO/videos/772482756588446/

« Profitez de la balade, peu importe si vous avez atteint votre objectif ou pas. Ce qui est important, c’est le processus. Et vos smartphones sont essentiels. Prenez donc vos téléphones et essayez de ne rien manquer ! », a recommandé Alaa à la fin de sa vidéo « OPPO Wonder Journey ».

Pour découvrir ces deux aventures, suivez la page Instagram officielle d’OPPO Tunisie : https://www.instagram.com/oppo_tn/.