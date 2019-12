Le nouveau HUAWEI Y9S a été officiellement lancé en Tunisie le 6 décembre 2019. Il se démarque vraiment dans sa catégorie avec sa Triple caméra impressionnante AI 48MP, sa caméra frontale POP-UP, son écran Ultra FullView et son design élégant.

Avec le mode nuit : Capturez des scènes magnifiques

Le HUAWEI Y9S est livré avec une puissante configuration de triple caméra arrière qui comprend une caméra principale 48MP et une caméra ultra grand angle. L’appareil photo principal 48MP est capable de prendre des photos de haute résolution dans des environnements à faible luminosité. Le mode nuit du HUAWEI Y9s utilise des algorithmes d’intelligence artificielle (AI) pour fournir une réduction du bruit multi-images pour la prise de photos pendant la nuit. Cette fonction peut augmenter intelligemment la luminosité. En outre, le mode nuit permet aux utilisateurs de prendre une longue exposition pouvant aller jusqu’à six secondes, ce qui peut améliorer efficacement la stabilisation de l’image et résoudre les problèmes de photos floutées. Avec toutes ces fonctions incroyables, HUAWEI Y9s fait évidemment un excellent travail en termes de clarté d’image et de stabilisation pour les environnements à faible luminosité.

En outre, les HUAWEI Y9S peuvent prendre des photos grand angle et créer d’excellents effets de bokeh grâce à sa caméra ultra grand angle 8MP et sa caméra de profondeur 2MP. En plus de la reconnaissance de scènes AI, de l’imagerie rétroéclairée AI, le HUAWEI Y9s offre des fonctionnalités de caméra compétitives aux consommateurs.

L’esprit de l’artisanat : écran Ultra FullView et couleurs éclatantes

Le HUAWEI Y9s présente de grands avantages en termes d’écran de smartphone. Il est l’un des rares smartphones d’entrée de gamme dotés d’un écran Ultra FullView offrant une vue dégagée. Huawei a relevé les défis liés à la structure mécanique et a utilisé une caméra selfie 16MP IA à affichage automatique, offrant une expérience d’affichage en plein écran sans encoche.

Pour optimiser encore plus l’expérience de visionnement, le HUAWEI Y9s est doté de cadres ultra étroits pour permettre à l’écran de 6,59 pouces d’obtenir un rapport écran / corps de 91%. Pendant ce temps, le dos de HUAWEI Y9 est en verre présentant une texture brillante. Le HUAWEI Y9s est disponible en deux couleurs : le classique Midnight Black et le dreamy Breathing Crystal. Les couleurs dégradées bleu-violet de Breathing Crystal scintillent lorsque la lumière se reflète sur le téléphone, illustrant à nouveau l’interprétation unique des smartphones Huawei de l’esthétique de la nature.

GPU Turbo 3.0 améliore les performances des jeux mobiles

Propulsé par Kirin 710F qui offre des performances élevées et une grande efficacité énergétique, le HUAWEI Y9s apporte également des performances logicielles améliorées. Il prend en charge le dernier GPU Turbo 3.0 de HUAWEI, une technologie d’accélération de traitement graphique qui optimise considérablement les performances de 85 jeux mobiles. Il offre non seulement des fréquences d’images plus élevées pour une meilleure qualité d’image, mais également une consommation d’énergie inférieure dans les jeux mobiles, offrant une expérience de jeu fluide et rapide. Dans le même temps, avec les capacités de planification graphique de l’IA, les HUAWEI Y9 peuvent éviter les bords irréguliers, améliorer la clarté des scènes sombres et affiner les détails, faisant passer les expériences de visionnement et de jeu au niveau supérieur.

La technologie d’accélération intelligente améliore la fluidité du système

HUAWEI Y9s fonctionne sur EMUI 9.1 qui offre de meilleures performances que EMUI 9.0. L’EMUI 9.1 offre non seulement une planification raffinée du processeur grâce à la collaboration du matériel et des logiciels, mais optimise également intelligemment le système pour augmenter la fluidité de fonctionnement. La technologie Intelligent System Scheduling, EMUI 9.1 aide le HUAWEI Y9 à augmenter la vitesse de lancement des applications de 19%. Il utilise également Smart Memory Engine pour optimiser le stockage système disponible et l’efficacité d’utilisation du stockage, améliorant considérablement la fluidité de fonctionnement du smartphone de 27%.

Avec EMUI 9.1, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience pratique telle que l’impression rapide et HUAWEI Share. De plus, les HUAWEI Y9s peuvent télécharger et exécuter des applications Google.

Appareil photo amélioré, design haut de gamme, système optimisé et qualité construite, le HUAWEI Y9s est évidemment l’un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme. Avec un stockage standard de 6 GB RAM + 128 GB ROM, le HUAWEI Y9s est disponible à 999dt.