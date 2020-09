La rentrée scolaire de 2020 ne ressemblera à aucune autre. Qu’elle se déroule à l’école, physiquement, ou virtuellement, il est essentiel que les élèves, les enseignants et les équipes administratives soient protégés contre les menaces en ligne.

L’épidémie de COVID-19 a considérablement modifié le monde de l’éducation, tant pour les enfants en âge d’aller à l’école que pour les étudiants à l’université. Pour beaucoup, les salles de classe virtuelles ont remplacé les salles de classe physiques du jour au lendemain, transformant les salons en salles de classe et perturbant les habitudes technologiques déjà en place.

Avec les étudiants utilisant des appareils et des réseaux personnels souvent partagés entre plusieurs utilisateurs, il n’a jamais été aussi important de sécuriser les réseaux et les données personnelles, sans oublier celles des adultes en télétravail. Et avec la généralisation de l’enseignement à distance, le défi pour les enseignants et les élèves est de préserver la confidentialité et la protection des données en ligne, car les informations personnelles, telles que les notes et les bulletins, doivent être partagées numériquement.

Pour ceux qui retournent en classe, le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale sera essentiel, et les enseignants devront se concentrer sur la sécurité physique de leurs élèves autant que leurs activités en ligne.

Pour cette rentrée des classes 2020, nous mettons à votre disposition 3 infographies pensées par nos experts et remplies de conseils utiles pour aider parents et enfants dans la prévention des dangers sur le web.

Parmi ces 3 documents, vous retrouverez les thématiques suivantes :