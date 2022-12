Du 1er au 31 décembre 2022, OPPO annonce tout un festival de cadeaux de fin d’année. Toutes les personnes qui achètent des smartphones OPPO peuvent participer sur la plateforme www.oppodeals.com à un tirage au sort hebdomadaire faisant gagner plein de produits électroniques : téléviseurs, ordinateurs portables, home cinéma, Play stations 5, bracelets connectés ‘‘OPPO bands’’, écouteurs sans fils ‘‘Enco Buds’’, etc…

Selon le règlement du jeu, une fois sur le site www.oppodelas.com , il suffit de s’inscrire et d’introduire sur la plateforme l’IMEI (numéro d’identification unique du téléphone) ou le numéro de la carte d’identité nationale pour figurer parmi les gagnants chanceux de chaque semaine tout au long du mois de décembre. Au total, 62 cadeaux divers seront offerts.

Pour OPPO, les fêtes et promotions de fin d’année sont une occasion unique pour partager le bonheur avec les fans de ses produits intelligents et pour propager le sourire chez les tunisiens et tunisiennes.

Le nouveau smartphone A17K disponible en Tunisie

Outre le A17, la série A d’OPPO Tunisie vient d’être complétée par le nouveau smartphone A17K en deux couleurs (bleu et bleu marine) au prix public conseillé de 549 dinars.

Ce petit bijou pratique et élégant a une épaisseur de 8.29mm et pèse 189g.

La puissante batterie de 5 000 mAh d’OPPO lui offre une alimentation fiable tout au long de la journée, même avec une utilisation multi-applications, multimédia et appareil photo.

OPPO A17K offre une expérience fluide, avec la possibilité d’extension de la RAM auto-développée, afin de prendre en charge plus d’applications et réduire les latences. Le stockage peut être étendu aussi grâce à une carte MicroSD optionnelle.

Le smartphone dispose d’un écran riche en couleurs avec une protection oculaire. La gamme de couleurs élevée 100% DCI-P3 et la gradation intelligente se combinent pour garantir des couleurs vraies et lisses ainsi qu’une définition délicate et agréable à l’œil.

L’utilisateur pourra assurer un déverrouillage latéral par empreinte digitale, ce qui rend le téléphone pratique et plus sûr. Avec le mode Ultra-Volume, vous pouvez efficacement doubler votre volume externe pour les médias, les sonneries, les alarmes et les notifications.

Une caméra arrière ultra-claire de 8MP atteint une résolution d’image incroyable, couvrant tous les détails et assurant une définition parfaite pour les gros plans et les vues panoramiques. Le mode Portrait est doté de la fonction « flou parfait », qui permet de créer des photos de qualité professionnelle.

Pour s’assurer de sa performance et de sa qualité durable, OPPO a effectué des tests rigoureux dans des conditions extrêmes. On chiffre à 20.000 les tests de résistance du port USB, à 28.000 les tests de micro-chute et à 14 jours, la résistance à la haute température ou à l’humidité élevée. Grâce à d’autres tests d’étanchéité et d’éclaboussures, l’OPPO A17k atteint la norme IPX4, ce qui permet de ne pas craindre les dégâts causés par l’eau.

Le système ColorOS permet un contrôle d’accès à cinq niveaux et l’utilisateur pourra utilisez son mode personnalisable pour la confidentialité et la protection des données dans toutes les applications et fonctionnalités.

L’option Google Lens facilite la traduction des textes et captures en un seul clic, alors que l’utilisateur peut passer en douceur d’une application à une autre grâce à l’option multitâche facile FLEXDROP.