Epson, première marque de projecteurs au monde, étend sa gamme de projecteurs laser avec six nouvelles références qui permettront d’obtenir une signalétique plus percutante et des affichages immersifs expérientiels pour une variété d’environnements commerciaux, y compris la vente, l’hôtellerie, les musées et les attractions touristiques.

Les derniers projecteurs laser Epson combinent une projection 3LCD puissante avec un nouveau logiciel intuitif pour aider les marques à imaginer des visuels plus créatifs et à atteindre des niveaux encore plus élevés en matière d’engagement et d’interaction avec les clients.

Les nouveaux modèles des séries EB-L250F, EB-750 et EB-800 bénéficient d’une source lumineuse laser capable de fonctionner jusqu’à 20 000 heures sans maintenance. De plus, ils sont équipés d’un nouveau logiciel intuitif, d’une connectivité étendue et d’une installation souple qui permet de projeter du contenu pratiquement partout. En projetant du contenu sans bords sur les murs, les sols, les plafonds et même des objets 3D, les marques peuvent apporter plus de créativité à leurs projections pour surprendre et ravir les clients.

« L’engagement stimule la croissance et les expériences stimulent l’engagement », commente Menel Kridiss, chef de produit chez Epson Tunisie « Aujourd’hui, les marques cherchent de nouvelles façons de se différencier. Il est essentiel d’exploiter tous les atouts des espaces existants et de fournir un contenu clair, percutant et pertinent. La nouvelle gamme de projecteurs Epson propose des solutions de signalétique expérientielle innovantes, abordables, fiables et faciles à utiliser. » « De la projection de messages telles que des consignes de distanciation physique, à la mise en avant des dernières promotions commerciales, en passant par la création d’expériences innovantes pour les clients, les acheteurs, les touristes et les visiteurs, les nouveaux projecteurs Epson amélioreront encore plus la façon dont les clients interagissent avec les marques et les produits. »

Avec une gamme de modèles à ultra courte focale et à focale standard, les nouveaux affichages permettent aux utilisateurs de déployer facilement et à moindre coût du contenu dynamique, et de répondre aux besoins actuels en matière de signalétique. Proposant une luminosité blanche et couleur de 2 000 à 5 000 lumens, la gamme de projecteurs utilise la technologie laser 3LCD d’Epson et une résolution Full HD jusqu’à 1080p.

Les nouvelles séries EB-L250F, EB-750 et EB-800 proposent une installation flexible à 360 degrés et un ensemble complet d’options de connectivité, notamment HDMI, HDBaseT, sans fil intégré et Miracast.

L’installation et l’intégration dans l’infrastructure CMS existante n’ont jamais été aussi simples. Les utilisateurs peuvent également connecter deux ou plusieurs écrans pour déployer un edge blending afin de créer des espaces immersifs ou d’illuminer un mur entier avec une grande image. En outre, la fonction de partage d’écran permet d’utiliser plusieurs entrées et d’afficher différents contenus simultanément.

Les séries EB-L250F, EB-750 et EB-800 sont compatibles avec le logiciel Epson Projector Content Manager et l’application https://apps.apple.com/us/app/epson-creative-projection/id1498871327, Epson Creative Projection qui s’associent pour fournir une solution complète de gestion de contenu et de création de contenus personnalisés.

Le logiciel Epson Projector Content Manager permet de générer des listes de lecture à l’aide de photos, de vidéos, de filtres de forme et d’effets qui peuvent être programmés et enregistrés sur un périphérique de stockage externe pour une lecture de contenu sans fil directement sur le projecteur. L’application Epson Creative Projection permet d’accéder facilement à de nombreux éléments créatifs, afin que les utilisateurs créent du contenu personnalisé à l’aide d’une combinaison de vidéos, de photos, de textes et de filtres prédéfinis existants, ou téléchargent de nouveaux contenus pour produire des effets uniques. Cette application est compatible avec les appareils iOS et dispose de fonctionnalités avancées telles que le réglage de l’image, la correction des points et la possibilité de projeter directement depuis l’appareil.

Les nouveaux projecteurs s’appuient sur le succès des mini projecteurs de signalétique laser EB-W70 et EB-W75 récemment lancés. Ces projecteurs portables légers et compacts de 2,7 kg ont été spécialement conçus pour les boutiques et les environnements expérientiels. Dotés d’un rapport projection à courte focale de 1,04:1, d’une projection à 360 degrés et d’un design élégant et moderne en noir et blanc, les modèles EB-W70 et EB-W75 se fondent parfaitement dans une variété de décors. Ils sont également dotés du Bluetooth intégré et d’une connexion HDMI pour diffuser et partager facilement des contenus créatifs captivants.

La série EB-800 sera disponible à partir d’octobre, la série EB-750 à partir de novembre et la série EB-L250F à partir de décembre.

Tous les modèles seront proposés en noir et blanc.