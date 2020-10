Un cadre supérieur de LG Electronics a fait part de l’intention de la société d’étendre sa présence dans le secteur de l’industrie CVC (chauffage, ventilation et climatisation) au Moyen Orient et en Afrique. Lors d’une conférence virtuelle, le responsable des solutions aériennes au département commercial de LG a expliqué la philosophie de la marque de devenir un partenaire fiable dans la région sur la base des valeurs d’intégration, d’expertise et d’engagement ainsi que d’une nouvelle gamme de solutions de purification d’air pour les espaces commerciaux, résidentiels et de bureaux.

“ La plupart des gens considèrent LG comme une marque de machines à laver et de réfrigérateurs mais nous offrons des solutions dans plusieurs secteurs que les consommateurs ne voient pas” a indiqué Dr. Lee Kam-gyu, directeur de l’unité commerciale Air Solution de LG.

Depuis le déclenchement de la pandémie et l’augmentation du temps passé à l’intérieur de la maison, l’inquiétude au sujet de la qualité de l’air a grandi. Les besoins de solutions de haute qualité de CVC et de gestion de l’air ont augmenté à cause de la pandémie et les produits LG – qui non seulement répondent mais dépassent les directives sur la qualité de l’air dans la région– ont connu une demande inattendue.

Pour augmenter davantage la valeur pour les clients du Moyen Orient et de l’Afrique et accroitre le niveau de confiance dans la marque, LG se concentre sur ses trois valeurs fondamentales d’intégration, d’expertise et d’engagement. En tant qu’intégrateur, LG offrira encore plus de solutions optimisées CVC et de gestion d’énergie pour chaque projet pour atteindre le cout total d’acquisition minimum pour ses clients.

James Lee, président de LG Moyen Orient et Afrique, a renforcé l’expérience et l’engagement de LG au Moyen Orient et en Afrique.“La principale raison de notre succès dans cette région jusque-là réside dans notre engagement à comprendre et répondre aux besoins réels du marché du Moyen Orient et d’Afrique,” a déclaré Lee. “Pour aller au-delà de cela, il faudra significativement plus de technologie, d’innovation et surtout plus de service client.”

Conformément à cette stratégie, LG a introduit dans la région des produits et des solutions conçus pour offrir la meilleure technologie que l’entreprise puisse fournir. Par exemple, une nouvelle gamme de cassette DUAL Vane montée au plafond présente un puissant processus de purification d’air en cinq étapes parfaitement conçues dans l’unité elle-même. Grace à sa nouvelle conception inclusive de purification d’air, ce produit de pointe offre divers modes de flux d’air qui sont personnalisés de manière optimale pour tous les espaces, fournissant un air propre et filtré à l’intérieur.