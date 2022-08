Vous cherchez une imprimante multifonction 3 en 1 (impression, numérisation et copie) et super économique, Epson EcoTank L3210 est fait pour vous.

L’imprimante EcoTank L3210 est la solution idéale pour les personnes qui cherchent des impressions de haute qualité avec un coût par page singulièrement bas.

Avec un bac à papier arrière de 100 feuilles, la L3210 simple et rapide, vous permet non seulement d’imprimer des photos sans bordure (jusqu’à 10 x 15 cm) mais surtout avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 10 pages par minute.

Aussi, cette imprimante compacte EcoTank est la nouvelle génération de la L3110, avec un design mieux texturé et plus attrayant, vous permet de réduire votre consommation d’énergie grâce à sa technologie Zéro Chaleur Micro Piezo d’Epson. La tête d’impression fiable et durable est préinstallée.

La L3210 EcoTank ultra économique vous fait économiser plus de 90% sur vos coûts d’impression. Livrée avec jusqu’à trois ans d’encre soit l’équivalent d’environ 79 cartouches, le kit de bouteilles d’encre inclus permet d’imprimer jusqu’à 8 100 pages en monochrome et 6 500 pages en couleur.

Cette imprimante 3 en 1 est équipée des réservoirs d’encre ultra haute capacité qui permet des recharges faciles, de plus, les bouteilles sont dotées d’un détrompeur évitant ainsi de se tromper de couleur lors du remplissage des réservoirs et le gaspillage de l’encre.

Avec une garantie de 3 ans, la L3210 vous offre une plus grande tranquillité d’esprit. Remplissez simplement le formulaire d’enregistrement ci-dessous

www.epson.eu/extended-warranty