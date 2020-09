Samsung Electronics Co., Ltd vient de dévoiler la prochaine génération de son appareil pliable qui définit la catégorie, Samsung Galaxy Z Fold2. Doté de raffinements améliorés et d’innovations significatives, le Galaxy Z Fold2 offre de nouvelles expériences pliables pour ceux qui aiment être à la pointe de la technologie. Avec un écran de couverture plus grand et un écran principal massif, le Galaxy Z Fold2 combine un design solide et un savoir-faire expert avec de nouvelles fonctionnalités intuitives pour une expérience mobile unique qui offre la polyvalence que la vie quotidienne exige.

« Notre voyage vers la prochaine génération d’appareils mobiles est plein d’originalité et d’innovation », a déclaré le Dr TM Roh, président et responsable des communications mobiles chez Samsung Electronics. « Avec le lancement du Samsung Galaxy Z Fold2, nous avons écouté attentivement les commentaires des utilisateurs pour nous assurer que nous apportions des améliorations significatives au matériel, tout en développant de nouvelles innovations pour améliorer l’expérience utilisateur. Renforcés par nos partenariats de pointe avec Google et Microsoft, nous remodelons et redéfinissons les possibilités de l’expérience des appareils mobiles.”

Nouveau design raffiné

Le Galaxy Z Fold2 associe un design audacieux à une ingénierie avancée pour que vous puissiez l’utiliser en toute confiance au quotidien.

– Expériences de contenu complètes et immersives[1] – Un écran de couverture Infinity-O de 6,2 pouces offre une convivialité maximale afin que vous puissiez consulter vos e-mails, rechercher des itinéraires ou même regarder votre contenu préféré sans avoir à déplier votre appareil à chaque fois. Une fois déplié, l’énorme écran principal de 7,6 pouces, avec des cadres réduits et une caméra frontale sans encoche, vous plonge avec un taux de rafraîchissement adaptable de 120 Hz pour un défilement et un jeu fluide. Pour compléter l’expérience, le Galaxy Z Fold2 est livré avec le meilleur son dynamique disponible sur un appareil Galaxy à ce jour, avec un effet stéréo amélioré et un son plus clair fourni par deux haut-parleurs haute dynamique.

– Conception solide et savoir-faire expert – Le Galaxy Z Fold2 a été repensé avec un design élégant et unifié qui offre une sensation lisse et haut de gamme. Samsung Ultra Thin Glass est maintenant sur l’écran principal, offrant une sensation plus premium et raffinée pour l’écran. Sa conception est ancrée par la charnière Hideaway, qui s’intègre parfaitement dans le corps de l’appareil avec le mécanisme CAM et permet des capacités[2] autonomes qui alimentent toutes les nouvelles expériences en mode Flex. Le Galaxy Z Fold2 utilise également la technologie de balayage, introduite pour la première fois sur le Galaxy Z Flip, dans l’espace entre le corps et le boîtier de la charnière pour repousser la poussière et les particules indésirables. Comme le Galaxy Z Fold2 présente un design raffiné de troisième génération, l’espace pour la structure de la balayeuse est encore plus petit que sur le Galaxy Z Flip. Pour ce faire, Samsung a développé une nouvelle technologie de balayage innovante pour atteindre le même niveau de protection dans un espace plus petit. La charnière dissimulée Galaxy Z Fold2 est dotée d’une technologie de coupe mince révolutionnaire, d’une composition de fibres modifiée et d’une densité de fibre ajustée.

– Personnalisable pour correspondre à votre style – Pour ceux qui cherchent à se démarquer encore plus, Samsung propose un outil en ligne pour personnaliser votre Galaxy Z Fold2 avec quatre couleurs distinctes de charnière Hideaway: Argent métallique, Or métallique, Rouge métallique et Bleu métallique. Vous pouvez maintenant créer le Galaxy Z Fold2 qui complète parfaitement votre style unique, ajoutant une touche personnalisée à un design haut de gamme[3].

Capturez et visualisez exactement comme vous le souhaitez

Le facteur de forme pliable innovant et son design sophistiqué passent au niveau supérieur avec des expériences mobiles uniques sur le Galaxy Z Fold2. Le Galaxy Z Fold2 associe le mode Flex[4] à la continuité des applications pour offrir une convivialité étendue[5], traversant la frontière entre la couverture et l’écran principal. Cette flexibilité vous permet de créer ou d’afficher du contenu qui est organisé selon vos préférences exactes, du plié au déplié.

– Un appareil aussi flexible et productif que vous – Avec le mode Flex, il est désormais plus facile que jamais de capturer du contenu et de le consulter en temps réel. Avec le mode Capture View[6], vous n’aurez plus à quitter l’application Appareil photo. Affichez clairement la photo ou la vidéo que vous venez de prendre ou examinez jusqu’à cinq de vos captures les plus récentes dans la moitié inférieure de l’écran principal, et l’aperçu de votre prochaine photo sera dans la moitié supérieure. Ou augmentez votre créativité avec le cadrage automatique[7]. Que vous vous lanciez dans la dernière danse sociale ou que vous montriez vos compétences culinaires, le Galaxy Z Fold2 peut enregistrer des vidéos mains libres et garder le sujet au point même lorsqu’il bouge.

– Fonctionnalités pour soutenir votre créativité – Repensez la capture de contenu en intégrant à la fois la perspective du photographe et du sujet dans la prise de vue. En utilisant simultanément l’écran principal et l’écran de couverture avec le double aperçu, les deux parties peuvent voir ce qui est capturé. De plus, grâce à la flexibilité du Galaxy Z Fold2, prenez un selfie de haute qualité avec les caméras arrière avec l’écran de couverture faisant office de viseur.

– Caractéristiques de la caméra phare – La caméra du Galaxy Z Fold2 offre également une qualité et un contrôle de la caméra de niveau phare. Avec les modes Pro Video[8], Single Take[9], et Bright Night[10], le Galaxy Z Fold2 vous aide à capturer l’instant avec une qualité époustouflante.

Maximisez chaque instant

Le Galaxy Z Fold2 aligne la productivité mobile de nouvelle génération avec des capacités multitâches avancées grâce à de nouvelles façons intuitives d’interagir. Tirez le meilleur parti de votre journée en adaptant l’écran principal de la taille d’une tablette du Galaxy Z Fold2 à votre style de travail.

– Multitâche transparent – Utilisez la fenêtre multi-active avancée pour contrôler la disposition de votre écran[11] avec plus de facilité et de flexibilité. Bénéficiez d’une plus grande productivité maintenant que vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers à partir de la même application en même temps et les afficher côte à côte[12]. Avec un plateau multifenêtres amélioré, vous pouvez ouvrir plusieurs applications à la fois avec l’intégration d’App Pair et du panneau de bord pour profiter d’une plus grande commodité. Avec le glisser-déposer[13], vous pouvez simplement faire glisser du texte, des images et des documents d’une application à une autre pour un transfert instantané. Ou capturez rapidement l’écran dans une application et transférez l’image capturée dans une autre de manière transparente avec Split Screen Capture.

– Interactions d’applications optimisées pour prendre en charge votre flux – Choisissez l’interface utilisateur la plus optimisée sur l’écran principal en fonction de vos besoins. Basculez rapidement et facilement entre une disposition grand écran ou une disposition de téléphone traditionnelle dans les paramètres[14].

– Affichage optimisé des applications – Maximisez chaque instant de votre vie quotidienne et améliorez l’expérience de visionnage de vos applications préférées, notamment Gmail, YouTube et Spotify. Utilisez l’écran principal avec les applications Office dans Microsoft 365 pour imiter l’expérience de la tablette. Par exemple, utilisez Microsoft Outlook à son vrai potentiel en affichant votre boîte de réception sur le côté gauche avec les conversations en cours en même temps. Rédigez des documents Word, des feuilles de calcul Excel ou des présentations PowerPoint avec des dispositions de barre d’outils de type PC.

Leadership Galaxy renforcé par des partenariats stratégiques

Samsung a une approche ouverte et collaborative des partenariats. Grâce à un partenariat de longue date avec Google, Samsung a établi un écosystème ouvert pour les appareils pliables. Avec ce partenariat, Samsung a encouragé l’innovation UX pliable pour atteindre l’objectif de créer le facteur de forme ultime. En outre, un partenariat de confiance avec Microsoft, combiné au matériel avancé du Galaxy Z Fold2 et à l’expérience grand écran, permet aux utilisateurs de maximiser leur productivité dans les environnements mobiles.

S’appuyant sur son héritage de longue date de leadership Galaxy, Samsung repousse une fois de plus les limites de l’innovation et de l’ingénierie mobiles. Avec le Galaxy Z Fold2, les utilisateurs peuvent accéder à des vitesses ultra-rapides grâce à sa compatibilité totale avec la bande 5G[15], tandis que la batterie toute la journée de 4500 mAh et la charge ultra rapide[16] vous permettent d’en faire plus sans vous soucier de l’autonomie de votre batterie[17]. Le Galaxy Z Fold2 offre également une connexion sans fil Samsung DeX pour une productivité de travail sans encombrement[18], tandis que la technologie UWB (Ultra Wide Band)[19] est intégrée à l’appareil, ce qui permet de partager rapidement et facilement des fichiers, des photos ou des vidéos avec le partage à proximité[20].

La technologie innovante rencontre un design raffiné: le Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition

Samsung et Thom Browne poursuivent leur collaboration pour offrir une vision unique d’une technologie innovante et d’un design raffiné avec le Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition. Après le succès du Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, la deuxième version explore davantage son éthique commune pour fournir un niveau plus profond d’intégration matérielle et logicielle. La rayure géométrique grise et multicolore emblématique est complétée par un motif gros-grain, créant une texture visuelle de tissu sur le design unique du Galaxy Z Fold2. Les ajouts logiciels, y compris un nouvel écran de verrouillage et un filtre photo exclusif, numérisent le monde Thom Browne et apportent un sentiment de luxe dans chaque interaction.

Chaque ensemble Thom Browne Edition comprend le Galaxy Z Fold2, la Galaxy Watch3, le Galaxy Buds Live et une gamme d’accessoires entièrement personnalisés, tous présentant des éléments du design emblématique de Thom Browne.

Service Galaxy Z Premier

Les utilisateurs du Galaxy Z Fold2 peuvent accéder au service Galaxy Z Premier: avec un service d’assistance par une équipe dédiée d’experts produits[21], il sera désormais plus facile que jamais de prendre des rendez-vous, de se connecter en tête-à-tête avec des experts et de découvrir comment déverrouiller l’expérience unique offerte par le Galaxy Z Fold2. Les propriétaires de Galaxy Z Fold2 peuvent également s’inscrire à Samsung Care +, qui offre une protection unique de l’appareil contre les dommages accidentels dans l’année suivant la date d’achat[22]. Les détenteurs du Galaxy Z Fold2 bénéficieront également des meilleures expériences mobiles possibles en prenant en charge trois générations de mises à niveau du système d’exploitation Android (OS)[23].

Disponibilité

Le Galaxy Z Fold2 sera disponible en Mystic Black et Mystic Bronze, sur environ 40 marchés, avec des précommandes à partir du 1er septembre 2020 à partir de certains marchés, notamment les États-Unis et l’Europe. Des options personnalisées seront disponibles pour les utilisateurs sur Samsung.com dans certains marchés[24] avec quatre couleurs distinctes pour la charnière: argent métallique, or métallique, rouge métallique et bleu métallique.

Le Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition sera disponible en précommande à partir du 1er septembre 2020 sur certains marchés avec une disponibilité générale le 25 septembre.

Pour plus d’informations sur le Samsung Galaxy Z Fold2 et le Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition, visitez www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy or www.samsung.com/galaxy.

Spécifications du produit Galaxy Z Fold2 Affichage Écran principal* – Écran 7,6 ” QXGA + Dynamic AMOLED 2X (22,5: 18) Écran Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi Écran de couverture ** – Écran 6,2 ” HD + Super AMOLED (25: 9), 2260 x 816, 386ppi * Écran principal: Écran mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis. ** Écran de couverture: Écran mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis. Dimension et poids Plié: 68,0 x 159,2 x 16,8 mm (charnière) ~ 13,8 mm (affaissement), 282 g Déplié: 128,2 x 159,2 x 6,9 mm (cadre) ~ 6,0 mm (écran), 282 g Caméra Cover Caméra Caméra selfie 10MP: F2.2, Taille de pixel: 1,22 μm, FOV: 80˚ Front Caméra Caméra selfie 10MP: F2.2, Taille de pixel: 1,22 μm, FOV: 80˚ Triple caméra arrière Caméra ultra grand angle 12MP: F2.2, taille de pixel: 1,12 μm, champ de vision: 123˚ Appareil photo grand angle 12 Mpx: Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Taille de pixel: 1,8 μm, FOV: 83˚ Caméra téléobjectif 12MP: PDAF, F2.4, OIS, taille de pixel: 1.0μm, FOV: 45˚ Double OIS, sortie 0,5x et zoom optique 2x, zoom numérique jusqu’à 10x, enregistrement HDR10 +, suivi AF AP Processeur Octa-Core 7㎚ 64 bits (3,09㎓ + 2,40㎓ + 1,80㎓) Mémoire 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne (UFS3.1) * 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne (UFS3.1) ** * Le stockage interne de 512 Go n’est disponible que sur certains marchés, notamment la Chine continentale, Hong Kong et Taiwan. La disponibilité réelle du stockage peut dépendre du logiciel préinstallé ** La disponibilité réelle du stockage peut dépendre du logiciel préinstallé Batterie Double batterie 4500 mAh (typique) * * Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4365 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Mise en charge Charge rapide compatible sur filaire et sans fil * PowerShare sans fil ** * Charge filaire compatible avec QC2.0 et AFC, charge sans fil compatible avec WPC et PMA ** Wireless PowerShare est limité aux smartphones Samsung ou d’autres marques avec chargement sans fil WPC Qi, tels que Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10 +, Galaxy S10e, S10, S10 + S9, S9 +, S8, S8 +, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge +, Note9, Note8, Note FE, Note5 et des dispositifs portables tels que Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch et Galaxy Buds. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, housses ou autres appareils de marque. Peut affecter la réception des appels ou les services de données, selon votre environnement réseau. OS Android 10 Réseau [LTE] *: MIMO 4X4 amélioré, 7CA, LAA, LTE Cat.20 – Téléchargement jusqu’à 2 Gbps / Téléchargement jusqu’à 200 Mbps [5G] **: non autonome (NSA), autonome (SA), Sub6 / mmWave * La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. ** Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. Connectivité [Wi-Fi] 802.11 a / b / g / n / ac / ax HE80 MIMO, 1024QAM [Bluetooth] * Bluetooth® v 5.0 (LE jusqu’à 2 Mbps), USB type-C, NFC, localisation (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Bande ultra-large] * La couverture Galileo et BeiDou peut être limitée. BeiDou peut ne pas être disponible dans certains pays. SIM Card Une eSIM et une Nano SIM * Carte SIM vendue séparément. La disponibilité peut varier en fonction du marché et du transporteur. * eSIM nécessite un plan de service sans fil et vous permet d’activer un plan de réseau mobile sans utiliser de nano SIM. La disponibilité de l’eSIM peut varier en fonction de la version du logiciel, du marché et de l’opérateur. Vérifiez auprès de votre opérateur si votre forfait de réseau mobile prend en charge eSIM. Paiment(Samsung Pay) Cartes de crédit et de débit: prend en charge MST et / ou NFC Cartes de membre, cartes-cadeaux, cartes de transport en commun, service de points de récompense * Disponible dans certains pays. Les solutions de paiement et les fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction du marché, de l’opérateur et des fournisseurs de services. Capteurs Capteur d’empreintes digitales capacitif (côté), accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de lumière Authentication Type de verrouillage: modèle, code PIN, mot de passe Type de verrouillage biométrique: capteur d’empreintes digitales *, reconnaissance faciale * Le Galaxy Z Fold2 dispose d’un capteur d’empreintes digitales capacitif sur le côté. Audio Haut-parleurs stéréo Son surround avec technologie Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclus.) Prise en charge UHQ 32 bits et DSD64 / 128 *, PCM: jusqu’à 32 bits, DSD: DSD64 / 128 Format de lecture audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF * La lecture des DSD64 et DSD128 peut être limitée en fonction du format de fichier. Video Format de lecture vidéo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Connexion TV: Sans fil: Smart View (miroir d’écran 1080p à 30 ips) / Filaire: prend en charge DisplayPort sur USB type-C. Prend en charge la sortie vidéo lors de la connexion via un adaptateur HDMI. (DisplayPort 4K UHD à 60 ips) Securité Protection Knox: surveillance et protection en temps réel. Virus, prévention des logiciels malveillants. (Propulsé par McAfee) Dossier sécurisé: un espace sécurisé sur l’appareil pour conserver le contenu tel que les applications, les photos et les vidéos, sécurisé par la numérisation d’empreintes digitales. * Les fournisseurs de solutions de prévention des virus et programmes malveillants peuvent varier en fonction du marché. La disponibilité peut varier selon le marché et le transport Couleurs [Couleur essentielle] Noir mystique, bronze mystique [Couleur de la charnière de personnalisation] * Argent métallique, Or métallique, Rouge métallique, Bleu métallique * La personnalisation de la couleur de la charnière Hideaway sera disponible sur 21 marchés, dont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l’Espagne, la Suède, la Thaïlande, les EAU, Royaume-Uni, États-Unis et Vietnam. Dans la boite Galaxy Z Fold2, câble de données, adaptateur de voyage, broche d’éjection, guide de démarrage rapide, Écouteurs (USB Type-C) avec son par AKG, dépliant de service Galaxy Z Premier, dépliant d’histoire de marque * Les composants réels, y compris les écouteurs, peuvent ne pas être disponibles en fonction du modèle que vous achetez ou du marché ou de la région dans laquelle vous vivez. La couleur de l’emballage et du couvercle peut varier en fonction de la couleur de l’appareil.

* Toutes les spécifications et descriptions fournies ici peuvent être différentes des spécifications et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit d’apporter des modifications à cette page et à son contenu, y compris, sans s’y limiter, les fonctionnalités, les caractéristiques, les spécifications, l’interface graphique, les images, les vidéos, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité, les capacités et toute autre information sur le produit, sans préavis.

[1] Les mesures de l’écran sont en diagonale et la zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et de la perforation de la caméra

[2] Le Galaxy Z Fold2 peut se tenir seul de 75 à 115 degrés; une plus large gamme d’angles peut être accessible aux utilisateurs en fonction de l’environnement et du cas d’utilisation

[3] La personnalisation des charnières sera disponible en ligne sur Samsung.com dans 21 marchés sélectionnés à partir du 1er septembre 2020 (Marchés disponibles: Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Thaïlande, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, États-Unis et Vietnam)

[4] Le mode Flex est pris en charge par les applications natives de Samsung (appareil photo, appel vidéo, galerie, lecteur vidéo, horloge, calendrier, calculatrice) et d’autres applications partenaires tierces telles que YouTube, Google Duo et bien d’autres à venir.

[5] App Continuity fonctionne avec certaines applications; applications compatibles se développant grâce à des développeurs tiers.

[6] Le mode de visualisation de capture est également disponible lorsqu’il est entièrement déplié. Pour l’utiliser, appuyez sur «Capture View Mode» situé dans la partie supérieure droite de l’interface utilisateur de la caméra.

[7] Lorsque plus de 3 personnes sont détectées, le cadre effectue un zoom arrière. Des caméras avant (large) et arrière (ultra-large) sont disponibles. La distance traçable est d’environ 1,5 à 2,5 mètres. Cet algorithme d’apprentissage automatique détecte le visage et le corps humain pour suivre le mouvement du sujet.

[8] Le Galaxy Z Fold2 ne prend pas en charge l’enregistrement vidéo 8K (4K max).

[9] Single Take captures images and video up to 15 seconds.

[10] Uniquement pour la caméra arrière grand angle.

[11] Les utilisateurs peuvent également utiliser la fenêtre multi-active sur l’écran de couverture avec deux fenêtres séparées horizontalement. Multi Active Window fonctionne avec certaines applications; applications compatibles se développant grâce à des développeurs tiers.

[12] Actuellement disponible avec trois applications natives, notamment les applications Samsung Notes, Internet, Myfiles et Office dans Microsoft 365. (Actuellement disponible uniquement entre différentes fonctions).

[13] La fonctionnalité de glisser-déposer fonctionne avec certaines applications, y compris les applications natives Samsung, notamment Galerie, Internet, Message, Myfiles, Samsung Notes et autres, y compris les applications Office dans Microsoft 365, Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook, Gmail, Chrome, Google Maps.

[14] Disponible avec 11 applications natives Samsung, notamment Message, Contacts, Téléphone, Mes fichiers, Internet, Calendrier, Horloge, Appel vidéo, Rappel, Calculatrice, Zone AR, les applications Google telles que YouTube, Gmail, Google Maps, les applications Microsoft, y compris Microsoft Outlook et autre tiers -applications de partie telles que Spotify.

[15] Les vitesses 5G varient et nécessitent un réseau et une connexion optimaux (les facteurs incluent la fréquence, la bande passante, la congestion); voir le transporteur pour la disponibilité.

[16] Lors de l’utilisation du chargeur et du câble inclus.

[17] Estimation par rapport au profil d’utilisation d’un utilisateur moyen / typique. Évalué indépendamment par Strategy Analytics entre 2020.07.25-2020.08.04 au Royaume-Uni avec des versions préliminaires de SM-F916 avec les paramètres par défaut en utilisant les réseaux 5G Sub6 (PAS testé sous le réseau 5G mmWave). L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement réseau, des fonctionnalités et des applications utilisées, de la fréquence des appels et des messages, du nombre de recharges et de nombreux autres facteurs.

[18] Samsung DeX wireless connection is available on smart TVs that support Phone Screen mirroring only. (For the optimal experience, use on Samsung Smart TVs launched 2019 or later.)

[19] La disponibilité de la fonction UWB peut varier selon le marché et / ou selon la loi applicable

[20] La disponibilité du partage à proximité peut varier selon le marché ou l’opérateur.

[21] La disponibilité du service de conciergerie Galaxy Z peut varier selon le marché. Des informations complètes sur le service Galaxy Z Premier sont disponibles sur Samsung.com.

[22] Samsung Care + pour Galaxy Z Fold2 nécessite une inscription gratuite dans les 30 jours suivant la date d’achat du téléphone. Des frais s’appliquent en cas d’incident de réparation pour réclamer la protection unique Samsung Care + pour Galaxy Z Fold2. La couverture et la disponibilité de la protection peuvent varier selon le marché. Des informations complètes sur le service Galaxy Z Premier sont disponibles sur Samsung.com.

[23] La disponibilité des mises à niveau et des fonctionnalités du système d’exploitation Android peut varier en fonction de l’appareil et du marché. Le calendrier de mise à niveau dépendra de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la complexité de la mise à jour, du modèle, ainsi que de la pénétration du marché, etc.

[24] La personnalisation de la couleur de la charnière Hideaway sera disponible sur 21 marchés, dont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l’Espagne, la Suède, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Royaume-Uni, États-Unis et Vietnam